Opinión 11-04-2025

Qué tan preparados estamos para el próximo invierno

Uwe Rohwedder

Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, U.Central



Es indudable que los cambios climáticos y comportamiento en lluvias, ríos atmosféricos, huracanes, apagones, inundaciones, socavones, entre otros, deben llevarnos a plantear estrategias integradas que definan políticas públicas. Necesitamos generar inversión en nuevas infraestructuras, que sean más resilientes, capaces de dar seguridad y bienestar a nuestros ciudadanos a lo largo de un territorio muy variable y diverso geográficamente.

Necesitamos avanzar con mapas de riesgo de zonas inundables y posibles deslizamientos en cuencas fluviales, esto constituye un comienzo para estudiar la necesidad de implementar obras en distintas escalas que pueden mitigar efectivamente los riesgos. ¿Las infraestructuras hídricas en general estarán en alguna fase de desarrollo para asegurar el suministro de agua en todo el país? La ejecución de una importante cartera de proyectos es clave para garantizar el acceso al agua, tanto en ciudades como en comunidades rurales, recuperar algunas cuencas críticas y regular su uso parece muy necesario.

Mas allá de las multas aplicadas a las eléctricas por los apagones, tendremos proyectos que mejoren estas condiciones vulnerables, estaremos coordinando con parques y jardines la mantención o reposición de arbolados y al mismo tiempo exigiendo el sacado de cables en desuso que han sido causante de caídas de postes entre otros problemas.

La actualización de instrumentos de planificación territorial, como los Planes Reguladores, asoma como otra urgencia que debe avanzar en un trabajo multidisciplinario para justamente evitar expansiones urbanas no reguladas y su conexión a servicios muchas veces con proyectos improvisados que luego se transforman en desastres.

Por nuestra condición sísmica y eventos ocurriendo en otras latitudes, debemos tener presente que hemos tenido grandes sismos en invierno y hay que estar alerta para no perder nuestra cultura al respecto, es muy importante destacar que tenemos toda una generación adolescente que no había nacido el 2010. Enseñar y tener conciencia para controlar comportamientos en situaciones que generan pánico. Aprender de nuestros pueblos originarios, como por ejemplo en el gran tsunami que se produjo post terremoto del año 60, donde no hubo muertos ni desaparecidos en la localidad costera de Puerto Saavedra. No tenían celulares ni alertas, ni rutas marcadas, pero si tradiciones y cultura.