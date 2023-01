Opinión 10-01-2023

Quien coloca la música



Augusto Leiva Garcinuño

Ingeniero Comercial



A partir del 19 de Octubre de 2019, la oposición acorraló al gobierno, Piñera dejó de gobernar, muchos le dieron la espalda y hasta de gobierno de facto se habló… no querían ser quemados en la hoguera de la plaza de armas para lo cual firmaron el “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución”, dejaron que otros colocaran la música.

Se decía que Piñera estaba en un bote al medio de un lago, sin remos ni motor.. solo esperaba que la brisa del viento lo llevara a la orilla un 11 de marzo de 2022, o sea, dejó de dirigir la orquesta para que otros colocaran la música… mientras tanto la delincuencia y el terror se tomaban el país. En todo caso, la historia juzgará si fue lo correcto o no.

Marzo 2020, arriba a nuestro país la pandemia, el maldito Covid-19. Menos mal que estaba Piñera gobernando, sin embargo, se habló más de cosas negativas que positivas, no habían herramientas comunicacionales para contrarrestrar la ofensiva opositora y de los matinales al gobierno… seguimos con la misma música de unos pocos.

Llegamos a Marzo 2023, un joven presidente y una alianza gobernante llegan a la moneda. Todos entusiasmados… ¡Boric lo va a cambiar todo, todo!, pero adivinen, quien sigue colocando la música.

Diez meses de gobierno que han sido “parejito”, no se ha notado el cambio de timón del país, mucho ruido y pocas nueces, mejor dicho, muchos errores y pocos aciertos, pero tienen al mejor funcionario del gobierno, tiene el don de la palabra, te confunde, hasta nos hace dudar de nuestra capacidad intelectual de no entender el mensaje, siempre escuchamos mal… La Ministra Camila Vallejo, lejos la mejor… se valora la capacidad de salir a dar la cara ante cada desacierto de su jefe o pares. Pero siguen colocando la música.

Mientras tanto la oposición actual, Chile Vamos, Republicanos, Partido de la Gente con el apoyo de amarrillos y demócratas intentan poner la música pero les falta el maestro, mejor dicho el talento para ser el alma de la fiesta.

Punto a parte, es el trabajo realizado por amarrillos liderados por Cristian Warken, además de Ximena Rincón y Matías Walker, sin ellos, la opción rechazo no ganaba. Mientras otros miraban o escuchaban detrás de las murallas y a otros los tenían con tapa bocas para que no hablaran, sin embargo, hay que reconocer que unos pocos salieron la última semana del plebiscito a robar cámaras con las últimas encuestas en las manos.

Entre medio está el proceso constituyente, la “farra” más grande de la historia de Chile y se dio lo obvio, ganó el Rechazo, era muy difícil que ganará el apruebo, independiente de las ganas, el empeño, el entusiasmo y conscientes que era mala, perdón, muy mala la propuesta, pero debían mantener la lealtad al gobierno refundacional por distintos motivos. El gobierno y el presidente, “guaripola” del Apruebo hizo lo imposible, al límite de lo inconstitucional, para salir victorioso, pero falló… pero adivinen, siguieron colocando la música.

Ahora tenemos “Acuerdo por Chile” donde Chile Vamos dio la mano y firmó nuevamente un cheque en blanco, para una segunda oportunidad para una nueva Constitución para Chile, una que no tenga nada, ni una coma de la constitución de Pinochet y vuelta a empastar por Lagos, porque los últimos 30 años no representan la posición moral de la orquesta que coloca la música.

Más aún y por el solo hecho, de colocar dentro del rayado de cancha del nuevo texto constitucional “un País Social Demócrata” la centro derecha y derecha siguen bailando la música que no les gusta. O sea un estado más grande y más impuestos ahogando más a los personas.

En fin, este gobierno y su alianza siguen colocando la música, incluso con sus reiterados e infantiles errores hacen pisar el palito de sus ineficientes adversarios políticos para salir sin que hubiese pasado nada y con la gracia que todos los días colocan la música que quieren.