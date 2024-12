Nacional 19-12-2024

¿Quién dijo que no era migrante?



Dra. Sonia Romero-Pérez

Académica de Trabajo Social UTEM



Actualmente, la migración en el mundo y en particular en Chile no tiene buena

acogida para cierta parte de la población de chilenos que la reciben. Sin embargo,

la encuesta CEP del 2023 señala que los chilenos tienen una mirada equilibrada

de la migración, con una disposición al ejercicio de la ciudadanía universal (acceso

a derechos sociales para migrantes y nacionales), que valoran la diversidad

cultural que ella entrega, sin dejar de lado su identidad nacional.

Algo muy distinto a lo señalado en múltiples redes sociales, en donde la xenofobia

y la discriminación se hacen presentes. Parece ser que las personas que conviven

cotidianamente con personas migrantes, que tienen las mismas motivaciones de

salir adelante, trabajar, dar educación a sus hijos y ser un aporte, son muchas más

que las otras que estigmatizan.

Al recordarse el Día Internacional del Migrante, debe entenderse que el migrar es

un derecho humano básico para la sobrevivencia de personas que por diversas

razones deben desplazarse por el mundo. En el caso latinoamericano, ese

movimiento es por toda la región.

Atrás quedó la idea de un Chile protegido por sus fronteras naturales, que nos hizo

creer que este fenómeno no llegaría a nuestro país. Toda una ilusión, ya que

desde el regreso a la democracia se comienza paulatinamente a dar este

movimiento de personas.

En el mundo, hace más de veinte años que los flujos migratorios se hicieron más

frecuentes y poderosos, dando cuenta de conflictos armados, precarias

expectativas de vida, abandono de tierras por conflictos internos en los países,

extractivismo, agotamiento de recursos naturales, hambruna, miseria, todo lo cual

da cuenta de que el migrar hoy tiene algo de forzoso.

Asimismo, no podemos olvidar, que nuestro país y toda nuestra América, como

todos los países, se han construido por migrantes. Ejemplo de ello son los chinos

en el Perú, europeos por todo el mundo, árabes en los cinco continentes, africanos

que de manera forzosa fueron traídos a nuestras tierras. En fin, al parecer, todos

tenemos algo de migrantes. Es más, Chile se ha construido gracias a la migración.

Por ello, conmemorar esta fecha nos tiene que llevar a pensar en cómo construir

relaciones de reciprocidad, respeto y tolerancia, ya que todos y todas contribuimos

a al desarrollo y crecimiento de nuestro país y favorecemos el dinamismo de las

economías gracias al movimiento de dinero que se da por quienes migran, al

reconocimiento de la diversidad cultural que nos nutre y contribuye a mirar y

mirarnos desde el movimiento continuo.