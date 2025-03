Opinión 29-03-2025

Quién nos cuidará

Liliana Cortés, directora social nacional del Hogar de Cristo

Dato confirma relato. El jueves 27 de marzo el Instituto Nacional de Estadísticas presentó las primeras cifras del Censo 2024. La población censada nacional alcanzó las 18.480.432 personas, de las cuales un 51,5% son mujeres, el 40% vive en la Región Metropolitana, y el 14% tiene 65 años o más. Desde nuestro trabajo en terreno, recorriendo las 70 comunas donde el Hogar de Cristo tiene presencia, sopesamos a diario la cifra que muestra que la población mayor se ha más que duplicado desde 1992. Hoy el 11,6% de los hogares censados es de personas de 65 años o más y en las calles, se nota.

Se suma a esta nueva realidad, la gran caída de los hogares con personas de 14 años o menos (de 62% a 33,2%) y el porcentaje de hogares unipersonales en el país (de 8,3% a 21,8%). Los datos confirman la crisis de cuidados y los enormes desafíos para nuestra política pública. En pocos años más, no habrá personas suficientes para cuidarnos. Una población que envejece reduce su actividad productiva y tiene menos redes familiares que permitan enfrentar los desafíos de la vejez. Y esto es un problema, un gran problema.

Observando esta realidad, desde hace más de dos décadas el Hogar de Cristo viene implementado distintos programas cuyo propósito está orientado a prestar Apoyos y Cuidados a personas mayores y personas con discapacidad mental que viven en condiciones de pobreza y exclusión social, así como a sus redes cuidadoras. Tempranamente vimos que la soledad de las personas mayores en los barrios marginados de nuestras ciudades requería una atención adecuada, cercana y domiciliaria. Es fundamental re-conectar y mantener conectados a las personas mayores a las redes de servicios y apoyos. Hoy contamos con 50 servicios de atención domiciliaria con presencia en todas las regiones del país.

Todo este trabajo es posible gracias al compromiso de miles de personas que son socios y socias de nuestra institución. Cerca del 50% del presupuesto anual que maneja el Hogar de Cristo proviene de su aporte individual y voluntario, siendo el principal pilar que ha sostenido a la fundación por ya 80 años.

Sostener este compromiso es muy importante. Nelson Mandela decía: “El verdadero carácter de una sociedad se revela en el trato que da a su niñez”. Con los datos entregados hoy por el INE, le agregaría además de la niñez, a las personas mayores y sobre todo a quienes además de tener años, viven en la pobreza y muchas veces en condiciones de miseria.

Por esto, hoy nos exigimos redoblar el compromiso. No podemos llegar a más personas ni de mejor forma sin más recursos. Desde la pandemia la inflación acumulada ha incrementado los gastos en más de un 20%. No nos alcanza; así de simple.

Este 1 de abril iniciamos una campaña que busca reunir a 10 mil nuevos socios del Hogar de Cristo. Es un desafío clave para poder potenciar y fortalecer los programas de apoyo y cuidado a las personas mayores. Si en 2050 –que está a la vuelta de la esquina– un tercio de la población será mayor de 60 años, solo nos queda prepararnos. Sostener la oferta de servicios para personas mayores, no solo es necesario, es urgente y contamos con los nuevos socios y socias para estar a la altura del desafío.