Social 22-11-2023

Quiénes pueden inocularse con la nueva vacuna contra el Covid-19

Frente al aumento de casos de Covid-19, la subsecretaria de Salud Andrea Albagli explicó este martes quiénes deben inocularse con la nueva vacuna monovalente contra la subvariante XBB 1.5.

La autoridad sanitaria apuntó a la importancia de la vacunación y como Chile es el primer país en tener esta nueva vacuna.

En esa línea, señaló que los grupos de riesgo recibirán la nueva doses en su refuerzo anual para combatir el Covid-19, quienes cumplieron un año desde la primera.

"Los grupos de riesgos definidos para para 2023 son: Personas mayores 60 años; pacientes con enfermedad crónica (hipotensión, asma, diabetes u obesidad); inmunocomprometidos (personas que viven con VIH o diagnóstico de cáncer), y también todas y todos los trabajadores de salud de ambos sectores, público y privado", precisó.

"Todas las personas que han fallecido por Covid-19, el 75% es mayor de 60 años", enfatizó.

Asimismo, detalló que el grupo objetivo también es la población general que tiene su esquema inicial de vacunación completo y aseveró que "hoy día cerca del 97% de las personas en Chile ya tiene su esquema inicial", que también incluye a la población pediátrica desde los 6 meses.

Al respecto del aumento de casos, la subsecretaria Albagli precisó que se confirman en promedio alrededor de 580 casos nuevos diarios y han aumentado en las últimas cuatro semanas. No obstante, indicó que "es distinto al comienzo de este mismo año, donde los casos nuevos estaban alrededor de dos mil diarios, ahí hay una diferencia de volumen".

Bajo lo mismo, aseveró que "el aumento de casos no se ha convertido en una carga asistencial para la red de salud, y es porque un porcentaje muy leve de los casos nuevos de Covid-19 se agravan y requieren de atención hospitalaria. Eso se debe a la vacunación, que nos teníamos al comienzo de la pandemia".

Sin embargo, reparó en que "no es que los casos sean más leves, son más leves para el que se vacunó. No quiere decir que el virus cambió y ahora es menos grave, es que ahora tenemos una herramienta que antes no teníamos, dado eso es que las consecuencias de un contagio son menores, pero es gracias a la vacuna".