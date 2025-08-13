Policial 13-08-2025

Quinta Compañía de Bomberos de Linares celebró el Día de la Niñez

Con entusiasmo y espíritu comunitario, la Quinta Compañía de Bomberos de Linares llevó a cabo una celebración del Día de la Niñez, actividad que reunió a más de 800 niñas y niños junto a sus familias en una jornada llena de alegría, juegos y aprendizaje.

El evento, realizado en dependencias de la compañía, contó con la valiosa colaboración de Carabineros de Chile, el Ejército, Decosal Linares, Seguridad Pública, el CFT San Agustín y Gendarmería, quienes sumaron sus esfuerzos para ofrecer una amplia variedad de actividades recreativas, educativas y preventivas.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de exhibiciones, presentaciones interactivas, entrega de golosinas y actividades didácticas orientadas a fomentar valores como la seguridad, la solidaridad y el trabajo en equipo.

Las familias destacaron la cercanía y dedicación de las instituciones participantes, quienes aprovecharon la instancia para acercar sus funciones y fortalecer los lazos con la comunidad.

El Director de la Compañía, Felipe Pizarro, expresó su satisfacción por el éxito de la iniciativa, resaltando el compromiso de los voluntarios y voluntarios y de cada entidad involucrada, además de la alta convocatoria.

Con este evento, la Quinta Compañía reafirma su rol como un punto de encuentro para la comunidad, no solo en situaciones de emergencia, sino también en instancias que fortalecen la unión y el tejido social de Linares.

