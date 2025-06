Crónica 03-06-2025

Quinta compañía de bomberos de Linares con Nuevo Cuartel

Seremi de Bienes Nacionales, destaca “la importancia de la entrega de terrenos para la construcción de más comunidad”







“No hay motosierra que reemplace el valor de lo colectivo”.

En una pequeña ceremonia, el Seremi de Bienes Nacionales César Concha estuvo presente en el acto del traslado, de la dotación al nuevo cuartel de la Quinta Compañía de Bomberos, la que fue emplazada en un terreno fiscal de 2.000 metros cuadrados destinado a la construcción de este importante recinto, destacando la importancia de fortalecer las instituciones no solo con infraestructura, sino también con respaldo normativo y convicción democrática.

Durante su intervención, el Seremi subrayó que este acto representa mucho más que una entrega material: “reafirmamos una convicción profunda, que el Estado, lejos de retroceder, debe estar presente allí donde se construye comunidad, donde se cuida la vida y se protege la dignidad humana”. Puntualizó

En su discurso, también abordó el contexto global actual marcado por el avance del individualismo y los discursos extremistas criticando abiertamente políticas que, bajo una lógica de “motosierra que destruyen sin distinguir, que debilitan sin proponer no sólo son erradas; son peligrosas cuando afectan el tejido institucional que nos permite convivir en paz y con respeto”. Agregó.

El nuevo cuartel permitirá a la Quinta compañía de Bomberos contar con un espacio digno, funcional y seguro para continuar desarrollando su labor, reconocida ampliamente por la comunidad. “No basta con dotar de infraestructura, también es nuestro deber proteger a nuestras instituciones con reglas claras, respaldo permanente y visión de largo plazo” recalco la autoridad regional.

Además, enfatizo que la entrega de este terreno es un gesto concreto de compromiso con la seguridad, la dignidad de las personas y el fortalecimiento del valor público. “Servir no es cortar, es construir. Y eso es lo que estamos haciendo junto a bomberos”.

El acto contó con la presencia de autoridades locales, voluntarios y vecinos del sector, quienes valoraron el gesto del Estado como un paso importante para fortalecer la protección civil y la institucionalidad de la comuna.

Felipe Pizarro director de la Quinta Compañía de Bomberos de Linares manifestó que: “este es un hito trascendental en la historia de la compañía, si bien es cierto que dejamos 28 años de historia en nuestro cuartel general, siempre tuvimos el sueño de ampliarnos y el Ministerio de Bienes Nacionales fue fundamental para concretar este sueño y dado la condición de nuestro voluntariado es prácticamente imposible tener terrenos y construir cuarteles, por tanto lo público es fundamental para tener esta posibilidad.”







Por cuanto a la gestión comentó; “El ministerio de Bienes Nacionales a través de su Seremi César Concha, nos abrió la puerta y nos dio la posibilidad de este terreno en una Concesión de cinco años y de esta manera rápidamente nos comprometimos con él, a tener un emplazamiento y que el terreno fuera bien ocupado. Por consiguiente, nosotros vamos a cubrir el sector oriente de la ciudad y en conjunto con la Cuarta Compañía, tendremos salida directa al sector Nuevo Amanecer, abarcando de esta manera una población de 50.000 mil personas aproximadamente sobre todo en el ámbito del rescate”.