Opinión 15-05-2024

QUIZÁS O TAL VEZ

Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno.







Puedo vivir entre

un quizás o un tal vez,

pero si me puedo desangrar

entre un quizás o un tal vez.



Hay labios y besos que se encuentran

entre gallos y media noche

y esos amores ¡viven!

y no se desangran

entre un quizás o un tal vez,

mientras yo me desvelo en

insomnios e insípidos cafés

pensando qué amores y sorpresas

habría para mí,

en tus quizás o en tus tal vez.



Pienso qué acontecería

tras esos quizás o tal vez,

… moriría de placer y alegría

abrazado a tu cuerpo desnudo

disfrutando tan esperado placer,

tan ardiente, tan excitante

que me ha obligado

a ser paciente.



Esperar la ocasión

de ese placer íntimo

que hemos perdido

por tanto tiempo

por excusas de los quizás

y de los tal vez

que han postergado

que nos amemos.



Ya concluirá este drama

te acurrucarás en mi pecho

satisfecha y ya no habrá

lunas sin brillos,

insomnios de insípidos cafés

ni sueños despiertos

con las angustias

de los quizás o tal vez

y sonriente me dirás

¡Qué valiente fuiste

en esperarme

una y otra vez!