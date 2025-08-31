Hoy
domingo 31 de agosto del 2025
Política 31-08-2025
Radicales de Linares apoyan candidatura a la reelección de Diputada Consuelo Veloso
El directorio del Partido Radical de Linares, recibió a la diputada Consuelo Veloso, quien postula a la reelección por el distrito 18, abordando temas cruciales que afectan a los linarenses y a los habitantes del Maule Sur.
En la ocasión, el directorio confirmó su total respaldo a la parlamentaria, a lo que se sumó también el compromiso de la ex concejala Myriam Alarcón.
“La diputada Consuelo Veloso, ha demostrado un firme compromiso con nuestra comunidad, trabajando incansablemente por mejorar la calidad de vida de todos los linarenses. Su experiencia y dedicación son la clave para seguir avanzando en proyectos que beneficien a nuestra gente. Vamos a motivar a cada rincón del distrito para que su reelección sea un triunfo”, dijo la presidenta del Partido Radical de Linares, Andrea Yáñez.
Freddy Mora
