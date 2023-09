Opinión 16-09-2023

Radiografía a microemprendedores en Chile: no saben cómo formalizarse y creen que perderán beneficios sociales



Desinformación en temas tributarios y supuesta pérdida de beneficios sociales. Son parte de los factores que influirían en las decisiones de las y los microemprendedores del país para no regular su negocio.

Así lo reveló el “Análisis exploratorio de la formalización de emprendimientos en Chile”, realizado por la Defensoría del Contribuyente, el cual indagó en las percepciones de actores clave para identificar elementos económicos, psicológicos y sociales que podrían explicar que el 57,3% (1.133.583) de los microemprendimientos del país no hayan iniciado actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

El estudio cualitativo estableció cuatro circunstancias que inciden en la decisión de no iniciar actividades: falta de educación tributaria entre quienes emprenden; dificultades para cumplir correctamente con las obligaciones tributarias; percepción negativa de las consecuencias de la formalización, y baja conciencia de la red de apoyo al desarrollo y formalización de los emprendimientos.

“En Chile, tenemos cerca de 2 millones de microemprendedores. Personas que por distintas motivaciones decidieron iniciar su propio negocio para sacar adelante sus hogares, vieron una oportunidad de crecer o desearon continuar una tradición familiar. Sin embargo, muchos de ellos han optado por realizar esta actividad de manera informal, ya sea por desconocimiento o porque no consideraron que iniciar un negocio conlleva responsabilidades. Por ejemplo, la iniciación de actividades de sus negocios ante el SII”, advierte el defensor nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro.

De hecho, 4 de cada 10 microemprendedores informales (46%) señala que la principal razón para no hacerlo se debe a que “el negocio es demasiado pequeño o la actividad es poco frecuente”.