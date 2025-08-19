Nacional 19-08-2025

Ranking destaca a las empanadas chilenas entre los mejores platos de pastelería salada del mundo

El prestigioso medio culinario TasteAtlas publicó su ranking con los cien mejores platos de pastelería salada del planeta en 2025, figurando, entre ellos, un clásico de la gastronomía chilena. En concreto, se trata de las "empanadas chilenas" que, con una nota promedio de 4,2 estrellas (de cinco máximas), se posicionan en el lugar 34 del mundo. El ranking es liderado por el Pazarske mantije, originario de la ciudad de Novi Pazar en Serbia, que obtuvo una calificación de 4,7 estrellas. En el caso de los platillos sudamericanos, el mejor posicionado es el Pastel de Brasil, con una calificación de 4,4 estrellas, el cual es descrito como "una de las comidas rápidas más comunes" de la tierra de la samba, y consiste en una "masa frita y rellena (...) generalmente de pollo desmenuzado, carne molida, mozzarella o camarones pequeños". En el pasado, TasteAtlas ha destacado otros elementos típicos de la gastronomía chilena, como el merkén, que fue considerado el mejor condimento a nivel mundial de 2024, o el pastel de choclo, que el mismo año fue incluido dentro de los mejores platos del mundo que incluyen aceitunas.



