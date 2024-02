Política 16-02-2024

Ranking The Economist: Chile deja de ser una "democracia plena" y vuelve al nivel de "defectuosa"

Durante esta semana, se conoció el hecho de que Chile dejó de pertenecer al grupo de las “democracias plenas” y volvió a la categoría de las “democracias defectuosas”, según el ranking 2023 por la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU).

Vale destacar que en la última medición, del 2022, la situación fue inversa: el país volvió a aparecer como una “democracia plena” en el Índice de Democracia.

En concreto, The Economist usó datos del 2023 y concluyó que Chile descendió 6 puestos respecto al año anterior y pasó del número 19 al 25, promediando un puntaje de 7,98 de un máximo de 10, calcificándose como una “democracia defectuosa”

La nota final de nuestro país se enmarca en la medición de cinco aspectos: funcionamiento del gobierno, electoral y pluralismo, participación política, cultura política y libertades civiles.

De acuerdo al índice, “los chilenos son los más propensos en el mundo a citar el crimen como su preocupación principal: el 64% así lo afirma”. Es sí, Chile destacó en los ítems “proceso electoral y pluralismo”, con 9,58 puntos; “libertades civiles” (9,12) y “funcionamiento del gobierno” (8,21).



Los países con mayor y menor democracia según el ranking

El estudio de The Economist se basa en datos de 176 países alrededor del mundo, donde 24 naciones, es decir, el 14,%, son una “democracia plena”; 50 (29,9%) caen en la categoría de “defectuosa”; 34 (20.4%) son “híbridos”; y 59 (35,3%) son “regímenes autoritarios”.

Al respecto, los 10 países con mayor democracia en el mundo, de acuerdo al ranking, con sus respectivos puntajes son:

1. Noruega 9.81

2. Nueva Zelanda 9.61

3. Islandia 9.45

4. Suecia 9.39

5. Finlandia 9.30

6. Dinamarca 9.28

7. Irlanda 9.19

8. Suiza 9.14

9. Países Bajos 9.00

10. Taiwán 8.92

Las naciones calificadas como “democracia plena” llegan hasta el puesto 24. Luego, desde el lugar 25 (que ocupa Chile) se consideran defectuosas.

Por último, los 10 países con menor nivel de democracia en el mundo (autoritarios) según el ranking de The Economist, son:

167. Sudan 1.76

168. Laos 1.71

169. República Democrática del Congo 1.68

170. Chad 1.67

171. Turkmenistán 1.66

172. Siria 1.43

173. República Central de África 1.18

174. Cora del Norte 1.08

175. Myanmar 0.85

176. Afganistán 0.26