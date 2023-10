Política 13-10-2023

Ratifican reforma que ajusta normas para plebiscito constitucional



Listo para cumplir su segundo trámite legislativo quedó la reforma constitucional que ajusta normas para que se puedan aplicar en el próximo plebiscito constitucional del 17 de diciembre.

Ello, luego que la Sala del Senado aprobara por unanimidad la iniciativa que busca permitir que en el plebiscito se use lápiz pasta azul para marcar la preferencia y que los apoderados generales tengan un poder simple y no notarial para ejercer ese cargo.

En el debate, se explicó que la reforma busca solucionar un olvido que ocurrió en la reforma que habilita el plebiscito para el proceso constitucional del 17 de diciembre. La idea es que el voto se marque con lápiz de pasta azul y que los poderes de los apoderados puedan ser simples y no autorizados ante notarios.