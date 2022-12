Política 21-12-2022

Reajuste al sector público: Realizan ronda de audiencias públicas



Más de una treintena de organizaciones gremiales y sociales expusieron ante la Comisión de Hacienda del Senado, en el marco del debate del proyecto de reajuste al sector público.

La instancia que preside el senador Juan Antonio Coloma, inició el estudio de la iniciativa que dispone un reajuste de 12% a las remuneraciones del sector público, cuyos sueldos brutos no superen los $2.200.000. Mientras que, para sueldos superiores se contempla un monto fijo de 264 mil pesos mensuales.

En la primera jornada, se escucharon las exposiciones de los ministros de Hacienda, Mario Marcel y de Trabajo Jeannette Jara, quienes respondieron las diversas consultas de los integrantes de la instancia que dicen relación con el costo del reajuste total, los distintos gremios que eventualmente, no podrían recibir el incremento en la misma proporción de aumento de la inflación y la situación de las municipalidades, gremios de la salud, Fiscales, funcionarios de las universidades y sectoriales, etc.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que este reajuste tiene lugar en un momento en que la economía chilena se encuentra "en una etapa de estabilización después de los importantes desajustes de 2021".

Respecto a las consultas sobre el reajuste diferenciado, el secretario de Estado señaló que "entre los años 2005 a la fecha, 11 reajustes han estado respaldados por un acuerdo con la Mesa del Sector Público. En cuatro oportunidades se han aplicado reajustes diferenciados según rentas, dos de ellos sin incremento para los funcionarios de mayores ingresos".