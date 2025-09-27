Editorial 27-09-2025

Realidad de la Apicultura

La Comisión de Agricultura de la Cámara baja recibió a representantes del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y del mundo de la apicultura nacional para discutir la problemática de la actividad en el país. Este encuentro se enmarcó en el proceso de análisis de la actividad apícola.

Cabe señalar que la apicultura, para el Ministerio de Agricultura, es la actividad que se enfoca en la crianza, manejo y cuidado de colmenas de abejas para la obtención de productos como la miel y la cera, así como para aprovechar su rol como agentes polinizadores en la producción agrícola.

En la sesión expuso el gerente administrador de la cooperativa agrícola Bee Queen Chile, Daniel Yuri Iraira. Destacó que es necesario tener un Registro Nacional de Polinizadores Profesionales para proteger la diversidad de abejas y la producción de mieles monoflorales, elementos claves para la producción de mieles de calidad.

Enfatizó que la polinización moviliza miles de cajones, a nivel nacional, y sabemos que esos son vectores de enfermedades. Si vamos a ser los principales proveedores de paquetes de abejas de mercados como Canadá y europeos, debemos cuidar el estatus sanitario.

Hubo coincidencia en la importancia de la profesionalización y Tecnología, que refuerza el desarrollo y competencias de la miel. En ella, se desarrollan el cofinanciamiento de la certificación de competencias ocupacionales, los planes formativos Sence y los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento de limpieza e higiene de salas de procesos.





