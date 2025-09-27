sábado 27 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Editorial 27-09-2025
    Realidad de la Apicultura
    Publicidad 12
    La Comisión de Agricultura de la Cámara baja recibió a representantes del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y del mundo de la apicultura nacional para discutir la problemática de la actividad en el país. Este encuentro se enmarcó en el proceso de análisis de la actividad apícola.
    Cabe señalar que la apicultura, para el Ministerio de Agricultura, es la actividad que se enfoca en la crianza, manejo y cuidado de colmenas de abejas para la obtención de productos como la miel y la cera, así como para aprovechar su rol como agentes polinizadores en la producción agrícola.
    En la sesión expuso el gerente administrador de la cooperativa agrícola Bee Queen Chile, Daniel Yuri Iraira. Destacó que es necesario tener un Registro Nacional de Polinizadores Profesionales para proteger la diversidad de abejas y la producción de mieles monoflorales, elementos claves para la producción de mieles de calidad.
    Enfatizó que la polinización moviliza miles de cajones, a nivel nacional, y sabemos que esos son vectores de enfermedades. Si vamos a ser los principales proveedores de paquetes de abejas de mercados como Canadá y europeos, debemos cuidar el estatus sanitario.
    Hubo coincidencia en la importancia de la profesionalización y Tecnología, que refuerza el desarrollo y competencias de la miel. En ella, se desarrollan el cofinanciamiento de la certificación de competencias ocupacionales, los planes formativos Sence y los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento de limpieza e higiene de salas de procesos.


    Freddy Mora | Imprimir | 26

    Otras noticias

    Recursos hídricos
    Recursos hídricos
    Ministerio Público
    Ministerio Público
    Responsabilidad Penal Adolescente
    Responsabilidad Penal Adolescente
    Buses interurbanos
    Buses interurbanos
    Nuevas cárceles
    Nuevas cárceles
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para