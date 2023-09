Nacional 08-09-2023

Realizan amplio operativo en playa de Huentelauquén tras varamiento de ballena de más de 23 metros: Mira las imágene

Un amplio operativo realizaron durante los últimos días funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) de la Región de Coquimbo, luego del varamiento de una ballena fin en la playa de la comuna de Huentelauquén. La situación se produjo el miércoles 30 de agosto, lo que derivó en la activación de los protocolos de rigor de parte del organismo especializado, a fin de poder estudiar al gigantesco animal.

Gerardo Cerda, encargado regional de la Unidad de Conservación y Biodiversidad, explicó que el varamiento de la ballena se produjo en horas de la mañana, ocurriendo su muerte una vez que el ejemplar tocó tierra. "De la inspección visual que hicimos al momento de nuestra llegada, el ejemplar no presentaba heridas visibles. Correspondía a una hembra adulta de 23,5 metros de longitud, y probablemente de más de 40 toneladas de peso", detalló. Sin embargo, las complejidades geográficas de la zona dificultaron la necropsia de rigor en el cetáceo, porque "la carcasa se mantuvo siempre en la zona de rompiente y a merced de las olas, no siendo posible arrastrarla con maquinaria hacia la parte alta de la playa. Esto hizo imposible que los veterinarios pudieran abordarla". Aun así, agregó Cerda, "se logró tomar muestras de piel y de tejidos de órganos internos que comenzaron a liberarse del ejemplar, estas para análisis de laboratorio", como los análisis genéticos y de detección de virus, incluido el de la influenza aviar. Finalmente, el 5 de septiembre se pudo enterrar al ejemplar en la parte alta de la playa, usando maquinaria pesada. La ballena fin (Balaenoptera physalus), también conocida como ballena de aleta o rorcual común, es el segundo animal más grande del mundo después de la ballena azul, con una longitud entre los 18 y 25 metros, siendo las hembras más grandes que los machos. Esta especie habita entre la zona Norte y la Antártica, y su estado de conservación es de peligro crítico, siendo sus principales amenazas las colisiones con grandes embarcaciones y enmallamientos en redes de pesca. Cabe recordar que ante varamientos de cetáceos y otros animales marinos, Sernapesca hace un llamado a no tocarlos, estén vivos o muertos, por la posibilidad de que estén contagiados con influenza aviar; y dar aviso inmediato a Sernapesca llamando a la línea telefónica gratuita 800 320 032.