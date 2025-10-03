Policial 03-10-2025

Realizan ceremonia de develación de bustos en honor a mártires de Carabineros

En una solemne ceremonia realizada en el Patio de Doctrina de la Escuela de Formación de Carabineros de Chile, se llevó a cabo la develación de bustos en homenaje a tres mártires institucionales: los Suboficiales Mayores Eugenio Sebastián Naín Caniumil, Carlos Retamal Jaque y Rita Olivares Raio.

El acto fue presidido por el General Director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata, quien estuvo acompañado por altas autoridades de la Institución y familiares de los mártires.

La ceremonia contó además con la presencia de delegaciones representativas de los distintos planteles formativos de la institución.

Las obras fueron realizadas por el médico cirujano y escultor Héctor Valdés Peñailillo, quien entregó este aporte a la Institución tras diversas gestiones que permitieron materializar este significativo homenaje.

El programa contempló la llegada de las autoridades, un sentido toque de silencio en honor a los mártires. Posteriormente, intervino el Dr. Héctor Valdés, autor de las esculturas, para luego dar paso a la develación de los bustos. El General Director entregó un discurso en el que destacó el legado de servicio, compromiso y entrega de los homenajeados.

La máxima autoridad de la institución señaló que el homenaje reafirma el compromiso de Carabineros de Chile con la memoria de quienes entregaron su vida en actos del servicio, constituyéndose en un ejemplo para las nuevas generaciones de carabineros en formación.

El acto concluyó con la entonación del Himno “Héroes de Arauco”, una instancia de atención de camaradería y el término oficial de la actividad.



