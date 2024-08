Cultura 28-08-2024

Realizan lanzamiento de versión 18 de la Fiesta del Chancho en Curtiduría

• La Gobernadora Regional y presidenta CRDP, invita a la comunidad asistir a este evento de este 31 de agosto en la comuna de Pencahue.



Pasan los años, pero no el entusiasmo. Saben que las nuevas generaciones no seguirán la tradición, por eso mientras les quede fuerzas, seguirán haciendo una actividad que rescata algo propio de sus vidas y antepasados, que han vivido en el corazón del campo maulino

“Pretendemos que esto se mantenga sin contaminarse. Lo que promovemos con esta fiesta es que se mantengan las tradiciones, que no se venda comida chatarra, sino cosas de campo, hechas por nuestras propias manos. Esperamos que eso dure muchos años más” dijo Berta Rojas, presidenta de Evencurt y una de las organizadoras del evento.

Y por eso, por semanas se están preparando para la llegada de comensales, turistas y personas que quieren disfrutar de sus elaboraciones. Toda una gastronomía en torno al cerdo. Así Curtiduría llega este 2024 a su nueva versión de la Fiesta del Chancho, que se realizará este 31 de agosto, con el apoyo de la CRDP, su marca Market Maule y la Municipalidad de Pencahue

“Desde nuestra Corporación Regional de Desarrollo Productivo estamos apoyando los espacios de visibilización de nuestras emprendedoras, y no solo en esta fiesta, sino también en otros eventos que se estarán desarrollando en la Región del Maule”, mencionó Cristina Bravo, Gobernadora Regional y presidenta CRDP Maule.

Una versión que se resalta aún más porque ya son 18 años de una tradición de esta localidad. Cumplen la mayoría de edad con diferentes actividades, stands de comida, música y artesanías. Además, el tren del ramal Talca – Constitución habilitó para ese día un viaje que comenzará en la estación de trenes de la capital maulina a las 9 de la mañana. El regreso es a las 17.50 horas. Con un valor de solo mil 350 pesos.