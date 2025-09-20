Política 20-09-2025

Realizan sesión número 13 del Comité Interministerial de Descentralización



Esta semana se realizó la 13a Sesión del Comité Interministerial de Descentralización (CID), organismo asesor del Presidente de la República en esta materia, que entró legalmente en vigencia en marzo de 2022.

Desde entonces, ha logrado sesionar regularmente, iniciando estudios y abordando recomendaciones de transferencia de competencias y constitución de áreas metropolitanas. En esta ocasión, fueron presentados los resultados de los estudios instruidos por el Presidente Boric respecto a la transferencia de competencias de SERNATUR, PARQUEMET, y el Programa Asentamientos Precarios (MINVU), cuyos resultados serán remitidos formalmente a los gobiernos regionales que formaron parte del proceso.

De esta manera, el CID cierra su agenda de procedimientos en materia de descentralización administrativa, que comenzó en su primera sesión el 4 de mayo de 2022. Desde entonces, se ha aprobado la constitución de 7 áreas metropolitanas de un universo de 8 posibles (universo que debiera aumentar conforme se realicen estudios que tomen de base la información del Censo 2024, entre otras en actualización), y la transferencia de 25 competencias.

La puesta en macha del CID ha permitido implementar los mecanismos de descentralización establecidos por la Ley de Fortalecimiento a la Regionalización (21.074), diseñados como parte del ciclo de reformas que incluyó la elección, por primera vez, de los gobernadores regionales. Se trata de un punto de inflexión en la trayectoria del Estado de Chile, una compleja pero necesaria reforma del Estado que es necesario continuar y ajustar a la luz de los aprendizajes obtenidos en estas 13 sesiones, y los múltiples estudios que en ellas se abordaron.

