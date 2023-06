Crónica 30-06-2023

Recalcan la urgente necesidad de recursos para recuperar predios agrícolas



• Este fenómeno climático se repetiría en el futuro, por lo que el académico de la Universidad de Talca, Samuel Ortega Farías, recomendó generar planes de prevención.



Recuperar los predios dañados en el Maule por el reciente sistema frontal requeriría ayuda urgente y focalizada, de manera de evitar mayores pérdidas monetarias para los pequeños agricultores y una posible alza en los precios de las hortalizas.

“El temporal ha dejado una serie de daños de los predios agrícolas que necesitan de una pronta reparación. Por lo tanto, se requiere de forma urgente de recursos para poder habilitar la infraestructura necesaria para empezar con la siembra y comenzar con las actividades en el terreno”, detalló el director del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología (CITRA) de la Universidad de Talca, Samuel Ortega Farías.

Respecto a la declaración del estado de emergencia agrícola promulgado por el gobierno para la zona, el especialista aseguró que es una buena medida y que además el catastro que se está realizando es muy necesario para conocer la realidad de los afectados y focalizar los recursos.

Ortega aseguró que, de no existir medidas adecuadas, se podría generar una variación en el precio de estos alimentos. “Eventualmente, si no se hace un buen manejo de la situación, de la emergencia agrícola, puede producir un alza de precios, sobre todo en el tema de hortalizas”, planteó.

“El plan de recuperación consiste fundamentalmente en mejorar la conducción del cauce del agua de los ríos en las regiones y yo creo que es una medida muy viable. Y dirigir la ayuda principalmente a los pequeños agricultores, que tienen, por ejemplo, invernaderos que probablemente fueron destruidos. Hacer una ayuda y un subsidio directo a aquellos que perdieron sus bienes”, recomendó el ingeniero agrónomo.



PREVENCIÓN

Ortega explicó que el reciente temporal forma parte del fenómeno climático de “El Niño”, generado por el cambio climático, y se espera que se repita en el futuro. Por esa razón, llamó a generar estrategias de prevención de estos desastres naturales.

“En el futuro este tipo de fenómenos van a venir, están anunciados por efectos del cambio climático y también van a ser de mayor intensidad. Y el problema es que, en todo Chile, nadie está preparado”, declaró el investigador.

“A mí parecer se deben hacer buenos planes reguladores, sobre todo en lo que es la construcción de la ciudad, que hoy crece y se construye en lugares que no corresponden y sin buenos sistemas de drenaje del agua”, manifestó el docente de la Universidad de Talca.