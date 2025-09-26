Política 26-09-2025

Rechazan idea de regularizar a todos los migrantes con el pretexto de mano de obra agrícola



Fue en el Foro Cultivando la Seguridad Alimentaria de Pensar Agro y Revista del Campo de Diario El Mercurio, donde la senadora del Maule, Paulina Vodanovic (PS), expuso diferentes realidades que impiden que El Maule sea verdaderamente una potencia agroalimentaria.

Hoy, el presidente de Pensar Agro dijo algo muy cierto: sin campo, no hay alimentos, a lo que yo agregué, sin El Maule, no hay soberanía alimentaria, porque la producción tanto interna como la que se exporta es muy importante y es nuestro deber potenciar la agricultura en sus distintas formas como son la agroindustria, agricultura familiar campesina, incorporar la tecnología y a la par, preservar nuestras tradiciones. El campo es tradición y también es futuro, dijo la senadora del Maule, Paulina Vodanovic.

Y en relación a la migración en la agricultura, la parlamentaria, miembro también de la Comisión de Seguridad del Senado, señaló que tenemos una cantidad muy importante de temporeros extranjeros. Yo estoy en la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización del Senado donde vemos la migración en la agricultura. He escuchado que hay una solución a la falta de mano de obra agrícola, que regularicemos a todos los migrantes. A mí me parece que es una simplificación muy grande, porque les quiero decir que en el Maule el 10% son haitianos, 56 % son venezolanos, 8 % colombianos y 4.9 % bolivianos. Y todos sabemos quiénes son los trabajadores agrícolas. Entonces, si vamos a regularizar a todos los migrantes para que sean manos de obra agrícola, eso no va a resultar.

