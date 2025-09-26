viernes 26 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Política 26-09-2025
    Rechazan idea de regularizar a todos los migrantes con el pretexto de mano de obra agrícola
    Publicidad 12

    Fue en el Foro Cultivando la Seguridad Alimentaria de Pensar Agro y Revista del Campo de Diario El Mercurio, donde la senadora del Maule, Paulina Vodanovic (PS), expuso diferentes realidades que impiden que El Maule sea verdaderamente una potencia agroalimentaria.
    Hoy, el presidente de Pensar Agro dijo algo muy cierto: sin campo, no hay alimentos, a lo que yo agregué, sin El Maule, no hay soberanía alimentaria, porque la producción tanto interna como la que se exporta es muy importante y es nuestro deber potenciar la agricultura en sus distintas formas como son la agroindustria, agricultura familiar campesina, incorporar la tecnología y a la par, preservar nuestras tradiciones. El campo es tradición y también es futuro, dijo la senadora del Maule, Paulina Vodanovic.
    Y en relación a la migración en la agricultura, la parlamentaria, miembro también de la Comisión de Seguridad del Senado, señaló que tenemos una cantidad muy importante de temporeros extranjeros. Yo estoy en la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización del Senado donde vemos la migración en la agricultura. He escuchado que hay una solución a la falta de mano de obra agrícola, que regularicemos a todos los migrantes. A mí me parece que es una simplificación muy grande, porque les quiero decir que en el Maule el 10% son haitianos, 56 % son venezolanos, 8 % colombianos y 4.9 % bolivianos. Y todos sabemos quiénes son los trabajadores agrícolas. Entonces, si vamos a regularizar a todos los migrantes para que sean manos de obra agrícola, eso no va a resultar.
    Freddy Mora | Imprimir | 91

    Otras noticias

    Senado: avanza moción que reconoce como víctimas de violaciones a los DD.HH a conscriptos entre 1973 y 1990
    Senado: avanza moción que reconoce como víctimas de violaciones a los…
    Procuran mayor protección de las personas mayores en el transporte público
    Procuran mayor protección de las personas mayores en el transporte público
    Sixto González llama a fortalecer la protección de las familias frente a catástrofe en Villa María del Valle de Linares
    Sixto González llama a fortalecer la protección de las familias frente…
    Gobierno promulgó Reforma al Sistema Notarial y Registral
    Gobierno promulgó Reforma al Sistema Notarial y Registral
    Avanza proyecto de homologación sobre horas lectivas y no lectivas
    Avanza proyecto de homologación sobre horas lectivas y no lectivas
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para