Política 28-09-2024

Rechazan proyecto que modificaba la legítima defensa

Por 5 votos en contra, 4 a favor y 1 abstención, la Comisión de Constitución de la Cámara rechazó el proyecto que modificaba diversos cuerpos legales en materia de legítima defensa.

La instancia recibió a expertos penalistas y a representantes de las policías, quienes, unánimemente, cuestionaron diversos aspectos de la propuesta.

La norma, que para sus fines modificaba el Código Penal, buscaba hacerse cargo de una agresión ilegítima actual e inminente. Lo anterior, considerando la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.

El texto apuntaba como medios de defensa personal permitidos, dispositivos de gas pimienta no superiores a los 20 gr, armas de aire comprimido no adaptadas o transformadas y navajas de bolsillo con un largo no superior a los 9 cm.

Igualmente, permitía las armas de fuego debidamente inscritas a nombre de quien se defendiese de una agresión ilegítima, o bien, a nombre de su cónyuge, pareja o conviviente, hijo, ascendiente directo o hermano, con quien estuviese conviviendo, permanente o temporalmente.

La iniciativa irá ahora con informe negativo a la Sala.