Opinión 18-09-2025

Rechazan reforma constitucional que regulaba dieta de los expresidentes de la República

La Sala de la Cámara rechazó, tras no reunir el quórum mínimo de aprobación, la reforma constitucional que buscaba redefinir la normativa atingente a la dieta de los expresidentes de la República. Por efecto de esto, la propuesta pasó a archivo.

El texto despachado por la Comisión de Constitución obtuvo 78 votos a favor, 4 en contra y 41 abstenciones. La norma requería para su aprobación de 87 votos afirmativos, según lo exige el mismo cuerpo legal.

El proyecto rechazado se insertaba en el capítulo IV de la Carta Fundamental. Apuntaba al apartado de normas referentes al Presidente de la República. Cabe recordar que en dicho marco se establece la dignidad oficial de expresidente, que atinge a quienes se hayan desempeñado en el cargo por un periodo completo.

La iniciativa se originó en once mociones refundidas, planteaban desde la eliminación total de la dieta a asignaciones acotadas. Así, por ejemplo, algunas optaban por proponer una dieta temporal, permitiendo un periodo de reinserción laboral de quien fuera Primer Mandatario.

