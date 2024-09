Crónica 10-09-2024

Rechazo, indignación y decepción: el juicio mayoritario de las redes sociales frente al “Caso Hermosilla”

• La plataforma CIVICA, un proyecto de la empresa DataQu, realizó el seguimiento e identificó los sentimientos dominantes en redes sociales acerca de la situación del abogado Luis Hermosilla y sus múltiples implicancias.

La situación del abogado Luis Hermosilla ha dominado la agenda pública durante los últimos meses, considerando la relevancia de la información difundida por los medios de comunicación, la cual tiene un impacto directo en diversos ámbitos incluyendo el judicial, legislativo, político, económico y empresarial.

La relevancia, impacto e implicancias multisectoriales del llamado comúnmente “caso Hermosilla” o “caso Audios” se ha expresado claramente en redes sociales a través del seguimiento en detalle de su desarrollo; las conversaciones y reacciones sobre las nuevas revelaciones; y, particularmente, en los puntos de vista y sentimientos expresados por los usuarios.

Como aporte al análisis en profundidad de este fenómeno, la plataforma tecnológica CIVICA, proyecto de la empresa DataQu, desarrolló un seguimiento en redes sociales del caso durante agosto pasado para identificar reacciones y sentimientos ante la información circulante.

Este proceso implicó la revisión de 2.972 noticias difundidas a través de redes sociales y más de 87.000 comentarios relacionadas con ellas, magnitud que se explica por las implicancias del “caso Hermosilla” en las distintas dimensiones.

A partir del estudio realizado, se determinó que el 78,3% de los comentarios sobre el caso fueron negativos y neutros, mientras que sólo el 21,7% tuvo carácter positivo. En tanto, entre las palabras más usadas en estas expresiones se incluyen “justicia”, “derecho”, “cárcel”, “delito fiscal” y “político”.

Relacionado con lo anterior, los sentimientos predominantes en las valoraciones negativas, neutras y positivas fueron:

Negativos: Expresiones de rechazo a la figura de Hermosilla y su conducta, destacando sentimientos de indignación y decepción.

Neutros: Resalta el pedido de cautela frente al proceso judicial y la necesidad de que se aclaren los hechos denunciados.

Positivos: En menor medida, algunos usuarios respaldaron al abogado resaltando su trayectoria profesional y advirtieron sobre la posibilidad de que las acusaciones podrían tener “motivaciones ocultas”.

Desde una perspectiva general, los comentarios se concentran en asuntos como:

Corrupción

Muchos usuarios han expresado su indignación ante las acusaciones de que Hermosilla utilizaba su influencia para obtener favores y beneficios para sus clientes a través de sobornos. Estos comentarios a menudo enfatizan la percepción de que Hermosilla representa una élite que opera al margen de la ley.

Abuso de Poder

Los críticos también señalan que la situación es un ejemplo claro de abuso de poder, donde los abogados de la élite pueden manipular el sistema a su favor. Este tipo de comentarios subraya la creencia de que las reglas del juego no se aplican de manera equitativa, lo que ha sido un tema recurrente en el debate público en Chile.

Desconfianza en el Sistema Judicial

Esta ha sido una acusación predominante, con muchos usuarios afirmando que "no va a pasar nada" en términos de consecuencias legales para Hermosilla.

Críticas a la Ética Profesional

Los comentarios también han cuestionado la ética profesional de Hermosilla, sugiriendo que sus prácticas no son solo irregulares, sino que son parte de una cultura más amplia de corrupción en el ámbito legal.

Al describir sus funciones y aportes, Carlos Flores, cofundador y gerente general de DataQu, resaltó que CIVICA se ha desarrollado como una iniciativa que “apoya y facilita la toma de decisiones en función del registro de cambios y tendencias en la cobertura noticiosa, y en la percepción pública a lo largo del tiempo, especialmente a partir de hitos tan relevantes como el caso analizado en agosto pasado”.