Reciben cargamento de fertilizantes para pequeños agricultores del Maule



El delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque Díaz, junto a la seremi de Agricultura, Ana Muñoz, revisaron la llegada de tres camiones con urea en el Regimiento Talca, para hacer entrega a usuarios no Indap y de esta manera ayudarlos enfrentar de mejor forma el alza del costo de este producto.





En la ocasión, llegaron hasta la unidad militar -recinto que es acopio de la carga- tres camiones con urea.



“Revisamos este acopio de ayudas de emergencia que se están generando desde el Ministerio de Agricultura dado el aumento en los últimos años de los fertilizantes y abonos y es muy importante llegar a todas y todos los agricultores del Maule”, destacó el delegado Aqueveque.



Esta ayuda se enmarca en el programa ‘Siembra por Chile’, anunciado en abril por el Presidente Gabriel Boric y su objetivo es estimular el cultivo de la temporada a través de la entrega de abono convencional, para contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria del país.



En total, serán casi 10 mil los sacos, en siete camiones que se recibirán, para luego ser distribuidos a 1.384 agricultores catastrados por los municipios con un costo total de más de $256 millones.



“Este es un gran aporte que va en beneficio de los agricultores y agricultoras que no son usuarios de Indap y esperamos que esto sea entregado lo antes posible y cumpliendo el mandato del Presidente Gabriel Boric y del ministro Esteban Valenzuela”, explicó la seremi Ana Muñoz.



Este apoyo está destinado a agricultores de las 30 comunas de la región, ya que todas se encuentran bajo el decreto de emergencia agrícola por déficit hídrico y los efectos negativos del alza en el mercado mundial de fertilizantes.