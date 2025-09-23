martes 23 de septiembre del 2025
    Cultura 23-09-2025
    Recintos Patrimoniales
    El Obispo de Linares, Tomislav Koljiatic, junto al administrador del Obispado, Rodrigo Barrera, se trasladaron hasta el edificio regional del Ministerio de Obras Públicas ( MOP) para reunirse con el SEREMI, Jorge Abarza, y el Director Regional de Arquitectura, Rodrigo Aravena, y conocer el estado de la cartera de recintos patrimoniales principalmente las iglesias de Sauzal, Empedrado y el Corazón de María de Linares.

    Las dos primeras tienen sus diseños terminados mientras el templo linarense debe actualizar normativas eléctricas para optar a recursos del Gobierno Regional del Maule para su ejecución.
