Hoy
martes 23 de septiembre del 2025
Cultura 23-09-2025
Recintos Patrimoniales
El Obispo de Linares, Tomislav Koljiatic, junto al administrador del Obispado, Rodrigo Barrera, se trasladaron hasta el edificio regional del Ministerio de Obras Públicas ( MOP) para reunirse con el SEREMI, Jorge Abarza, y el Director Regional de Arquitectura, Rodrigo Aravena, y conocer el estado de la cartera de recintos patrimoniales principalmente las iglesias de Sauzal, Empedrado y el Corazón de María de Linares.
Las dos primeras tienen sus diseños terminados mientras el templo linarense debe actualizar normativas eléctricas para optar a recursos del Gobierno Regional del Maule para su ejecución.
Freddy Mora | Imprimir | 110
Otras noticias
Tierra de las Artes culminó residencia literaria de Bernardo Colipán…
Servicio de Patrimonio Cultural presenta al municipio normas de intervención…
Cecilia: el musical que revive a ‘La Incomparable’ llega al TRM
Exitosa presentación de Bafona en Longaví
Ballet Folclórico Nacional se presentó en Parral ante más de mil personas