Editorial 07-08-2025

Reclutamiento de menores

Tipificar como delito el reclutamiento de menores de edad por parte de asociaciones delictivas o criminales, es el objeto del proyecto que analiza la Comisión de Constitución.

La iniciativa, presentada por un grupo transversal de diputadas y diputados, encabezados por Vlado Mirosevic, surge ante la preocupación por la evolución de la delincuencia en Chile, que ha pasado de formas tradicionales a estructuras criminales transnacionales. En tal plano, en los argumentos de la propuesta legal se advierte la urgencia de adoptar medidas.

Entre estas, un aspecto prioritario es sancionar el reclutamiento de menores de edad. Al respecto, se explica que esta práctica no solo incrementa la inseguridad, sino que, además, vulnera gravemente los derechos de la infancia y la adolescencia.

De este modo, el texto en primer trámite constitucional, establece la sanción de presidio menor en su grado mínimo a medio (desde 61 días a 3 años y un día) a quien reclute a un menor para integrar una organización delictiva.

Pero, la pena subirá al grado máximo (hasta 5 años) si este reclutamiento se realiza mediante violencia, amenazas, coacción o aprovechando la vulnerabilidad o dependencia del menor. Y se señala que el consentimiento del menor no eximirá de responsabilidad al adulto reclutador.

En el caso de los adolescentes no se aplicará esta norma, ya que estos son juzgados de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 20.084, que regula la responsabilidad penal adolescente.





