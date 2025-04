Opinión 01-04-2025

Recolectores y viernes Santo



Señor Director:



El Viernes Santo es un día de especial significado para muchas personas en Chile, un espacio de reflexión y descanso que, sin embargo, no es igual para todos. Desde la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Medio Ambiente y Aseo, Fensitrambich, presentes en gran parte del país, queremos recordar que este debate no solo afecta al comercio, sino también a sectores esenciales como la recolección de residuos domiciliarios.



Nuestros trabajadores, conscientes de la importancia de su labor, realizan turnos voluntarios para atender colegios, hospitales y ferias libres, asegurando que estos servicios críticos no se vean afectados. No obstante, es fundamental alcanzar un sano equilibrio que permita reconocer tanto la importancia del trabajo como el derecho al descanso en un día que para muchos es significativo.



Llamamos a la reflexión sobre cómo valorar y reconocer de manera justa el esfuerzo de quienes, incluso en feriados, garantizan el bienestar de todos.



Atentamente,

Miguel Sánchez

Presidente de Fensitrambich