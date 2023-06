Social 28-06-2023

Recomendaciones para el cuidado de las mascotas afectadas por las inundaciones

- Hipotermia, enfermedades digestivas e importantes cuadros de estrés son algunas de las consecuencias que nuestras mascotas pueden manifestar después de una emergencia como esta.

El sistema frontal de hace unos días dejó graves consecuencias en la zona centro sur de nuestro país. La crecida de varios ríos dejó más de 4.000 personas damnificadas, más de 9 mil personas aisladas y mucha infraestructura de conectividad destruida. Por esta razón, muchas familias tuvieron que evacuar, y de a poco están regresando a ver cómo quedaron sus casas. En este contexto, los animales también están sufriendo.

La imagen del gatito saltando de manera desesperada del techo de una casa al caudal del agua es una de las muchas historias de animales que está dejando esta emergencia en las regiones Metropolitana, de Valparaíso, de O´Higgins, del Maule, del Ñuble, del Biobío y de la Araucanía. Bomberos y Carabineros han rescatado un sinnúmero de animales durante todas estas jornadas, y también muchas familias han perdido a sus mascotas. Pero ¿cómo podemos cuidarlas después de esta tragedia?

Estos son fenómenos climáticos que hoy afectan a la zona centro sur de Chile, pero no hay que olvidar que también han estado presentes en el norte del país, siendo las consecuencias para la salud de las mascotas, las mismas. Por esto, el paso de las inundaciones, tras la salida del cauce de los ríos, no solo es peligroso por la gran masa de agua que arrasó con todo a su paso, sino que también ocasionará un importante problema sanitario por las enfermedades que pueden venir asociadas, tanto para las personas como para sus mascotas.

Como padres de mascotas debemos, a pesar de toda la situación de gravedad que se vive, estar atentos también a la salud de nuestros perros y gatos. La veterinaria y experta de Gabrica, Susana Salas, (www.gabrica.cl) señala que “nuestras mascotas, al enfrentar estas situaciones como bajas temperaturas, podrían presentar sintomatologías en su mayoría respiratorias, como estornudos, gripe, descargas nasales, fiebre y algunos casos podrían presentar cuadros bronquiales o neumonías. Al consumir aguas contaminadas por las inundaciones, nuestras mascotas también podrían enfrentar cuadros digestivos como vómito y diarrea. Hablando del ámbito Etológico, son situaciones estresantes para las mascotas que pueden desencadenar cuadros de estrés y ansiedad, presentando temblores e inseguridad”.

Una de las consecuencias de estar en un ambiente extremadamente frío y húmedo es la hipotermia, la que se manifiesta con estornudos, y complicaciones respiratorias. “En los casos de hipotermia, debemos tratar de secar y retirar el exceso de agua de la mascota, tener mantas calientes y si contamos con un secador manual que ventile aire tibio. Si no contamos con este recurso, tener bolsas de agua caliente como compresas y colocarlas alrededor de la mascota para aumentar su temperatura corporal”, agrega Susana Salas de Gabrica.

Otra de las enfermedades que puede suscitarse después de esta tragedia es la leptospirosis, enfermedad provocada por una bacteria llamada Leptospira, y es posible que las personas y animales, al tener que transitar por barro, partes inundadas o donde hay aguas estancadas, puedan tomar contacto con esta bacteria. Esta se contrae cuando personas o animales toman contacto con agua o tierra que pueda contener orina u otros fluidos principalmente de roedores. En la mayoría de los casos, los síntomas comienzan entre 5 y 14 días posterior a entrar en contacto con la bacteria, pero el rango puede ir de 2 a 30 días, por lo que es muy difícil de diagnosticar. Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, vómitos, diarrea, dolor abdominal e ictericia (coloración amarillenta en ojos y piel). Esto, porque los órganos más afectados son el hígado y los riñones. Además, aumenta de forma significativa el riesgo cuando se bebe agua o cuando se nada en aguas de inundación, ya sea porque se ingirió sin querer o porque se tiene alguna herida o rasguño por el que pueda ingresar la bacteria. También se puede adquirir como consecuencia de comer alimentos contaminados con estas aguas.

Es importante considerar que, posterior a grandes lluvias o inundaciones, todas las personas y animales que tengan contacto con esta agua o tierra, podrían enfermar de leptospirosis. En caso de tener que transitar por sectores con aguas estancadas, barriales, o sectores inundados, siempre debes utilizar ropa e indumentaria impermeable. Para prevenir la Leptospira debe preocuparse de vacunar anualmente a su perro contra esta bacteria, además de las precauciones antes mencionadas y, en caso de un posible contagio, comuníquese inmediatamente con un médico, quien lo ayudará con su tratamiento.

Debes tener cuidado con tu gato, ya que aún no existe vacuna de prevención. Se recomienda realizar visitas periódicas al veterinario, en especial si acudiste con tu gatito a lugares como los descritos.