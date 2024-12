Social 24-12-2024

Recomendaciones saludables para no excederse

durante las celebraciones de fin de año

• Comidas, postres y alcohol en abundancia son parte del menú de las cenas y celebraciones de navidad y año nuevo. Para evitar sobrepasarse en las cantidades y tipos de comida, el nutricionista de la UTalca, Mauricio Orellana, entregó una serie de consejos.

En cada celebración, ya sea la de fiestas patrias o las de fin de año, los excesos en la alimentación y en el consumo de alcohol son protagonistas, sin embargo, su abuso y descontrol puede tener un impacto negativo en nuestra salud.

Así lo explicó el académico de la UTalca, Mauricio Orellana, quien indicó que uno de los riesgos más importantes -durante estas festividades- es el alto consumo de grasa que podría derivar en “una pancreatitis, que es una enfermedad asociada a esta ingesta excesiva o también se pueden producir algunas alteraciones o problemas gastrointestinales, provocados principalmente por alimentos que no se conservan bien”.

Entre los errores más comunes que muchas personas cometen durante estas fiestas, está el disminuir el consumo de alimentos durante el día. Sin embargo, explicó el especialista, al contrario de lo que se cree, “lo mejor es mantener los tiempos de comida ya establecidos y no llegar con la guatita vacía a la hora de la cena y, de esa forma, vamos a comer un poco menos”.

Los postres, las bebidas azucaradas y los dulces, son parte importante de las cenas de fin de año y una gran fuente de calorías. Por eso, hay que “buscar alternativas más livianas, que contengan frutas de estación y evitar consumir aquellos que tienen crema, aunque esto no significa no comerlos, sino más bien tratar de hacerlo en porciones pequeñas”, detalló el académico.

Recomendaciones

El equilibrio nutricional es fundamental a la hora de planificar las cenas y comidas de fin de año, ya que se tiende a comer más en la noche, priorizando alimentos con grasas. “Por lo mismo, en la cena, hay que evitar frituras y carnes muy pesadas como la de cerdo y vacuno”, comentó el nutricionista de la Universidad de Talca.

“Se debe tener un equilibrio entre verduras, ciertos cereales y carnes. Idealmente consumir carnes que sean mucho más livianas en el proceso digestivo, como por ejemplo pescados, pollo, pavo, ya que son más fáciles de que el organismo pueda digerir fácilmente y no generarán esta sobrecarga de comida en la noche”, agregó.

Respecto a la actividad física durante este periodo, el académico destacó que “lo importante es no olvidar el sentido de estas fiestas, disfrutar y pasarlo en familia. Si tenemos un poco de tiempo y ganas, podemos hacer alguna rutina de ejercicio, andar en bicicleta, trotar o caminar y, como en esta fecha, uno tiende a bailar un poquito más, entonces tratar de hacer eso también”.

Por último y en relación con el consumo de alcohol, el nutricionista recomendó incorporar aperitivos que tengan menos cantidad de alcohol y que incluyan algún tipo de frutas o berries. “Eso sí, es importante mantener la hidratación durante el día porque el alcohol provoca deshidratación y si no tomamos agua, al otro día, vamos a estar con resaca. Entonces, para evitarla, se debe ingerir agua en abundancia”, aclaró.