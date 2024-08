Opinión 07-08-2024

Reconocer, apoyar y celebrar la lactancia materna



Zaira Villagra Díaz,

Jefa de Unidad de Maternidad

San José Interclinica







En el marco de la Semana de la Lactancia Materna, es un momento oportuno para reflexionar y compartir la importancia de la lactancia y el reconocimiento que las madres que la ejercen merecen en toda su diversidad. Desde mi perspectiva como matrona y especialista de la salud, he visto de cerca cómo la lactancia no solo entrega nutrientes vitales y fortalece el sistema inmunológico del bebé, sino que también fomenta un vínculo afectivo profundo entre madre e hijo.



El problema radica en que no todas las madres reciben el apoyo necesario. Muchas se enfrentan a diversos obstáculos, como la falta de espacios adecuados para amamantar, por ejemplo en el lugar de trabajo. Esto, además de la presión social y la falta de recursos, en otros casos. Es imperativo que cerremos esta brecha ofreciendo un apoyo inclusivo y accesible a través de la promoción de políticas que faciliten la lactancia, como horarios flexibles y espacios adecuados para amamantar o extraer leche.



Esta semana es también una instancia para celebrar la diversidad en las experiencias de lactancia. Cada mujer tiene su propia historia y desafíos, por lo que reconocer estas diferencias permite dar un apoyo más eficaz. Es importante instalar el tema y no pasar de largo, pues cada experiencia es valiosa y digna de respeto.



Hagamos un llamado a la acción para fortalecer nuestro apoyo a las madres lactantes en Chile y el mundo. Este acto de amor, fortaleza y dedicación merece atención y reconocimiento continuo.