Opinión 13-08-2024

Reconocer el talento de mujeres en el arte



Ximena Rojas, jurado de Premio PAM y directora de Fundación Antenna.



En los 79 años de historia del Premio Nacional de Arte en Chile, sólo siete mujeres han sido galardonadas: Marta Colvin (1970), Ana Cortés (1974), Lily Garafulic (1995), Gracia Barrios (2011), Roser Bru (2015), Paz Errázuriz (2017) y Cecilia Vicuña (2023). El aporte de cada una de ellas trasciende con mucho la esfera del arte y ha permitido fortalecer nuestra identidad y representar Chile más allá de sus fronteras.



Cecilia Vicuña, por ejemplo, ha recibido numerosos premios y reconocimientos a nivel mundial, y su obra ha sido exhibida en prestigiosas instituciones de arte, incluyendo el Museo de Arte Moderno (MoMA) en Nueva York y la Tate Modern en Londres. Vicuña es conocida por su capacidad de integrar elementos de la naturaleza y la cultura indígena en su trabajo, creando un lenguaje artístico único que resuena a nivel global.



A pesar del creciente reconocimiento del talento femenino en diversos ámbitos, sigue existiendo una deuda histórica con las generaciones anteriores de mujeres creadoras que han contribuido significativamente a nuestra historia sin recibir el merecido reconocimiento. En este contexto, Fundación Antenna y Bank of America han reafirmado su compromiso con el Premio PAM Artista Mujer. Por tercer año consecutivo, este premio busca reconocer a artistas visuales mayores de 60 años, con o sin trayectoria, que no han sido debidamente destacadas en los circuitos tradicionales de arte.



El Premio Artista Mujer se ha convertido en un hito crucial para reducir la brecha de visibilidad que afecta a las generaciones pasadas de mujeres artistas. Las ganadoras hasta ahora han demostrado un talento y originalidad sobresalientes, destacando la importancia de ofrecer plataformas que reconozcan su trabajo. Premio PAM se ha posicionado como una gran oportunidad para visualizar la obra de artistas mujeres y les ha permitido dar a conocer y difundir su trabajo a nivel nacional.



En la edición del 2023, se reconoció la obra de Isabel del Río, Andrea Fischer, Francesca Colzani y Ximena Izquierdo. En 2022 fue el turno de Denise Blanchard, Claudia Yagnam, Ester Fierro y Virginia Maluk. En 2021, en tanto, se destacó a las artistas Eugenia Vargas, Rosa Velasco, Paz Lira y Javiera Moreira. Y en 2020 a Julia Toro, Cornelia Vargas, Carmen Piemonte y Elsa Bolívar. Todas ellas con maravillosas trayectorias y que han inspirado a las generaciones actuales de artistas.



En estos cinco años de trabajo sostenido, las artistas ganadoras han visto potenciadas sus carreras gracias al impacto del premio y el reconocimiento que éste les da dentro del medio. En su quinta edición, Premio PAM busca destacar el trabajo de cuatro artistas visuales, entregándoles un reconocimiento junto con un importante aporte monetario que les permitirá seguir adelante con su trabajo.



La convocatoria estará abierta hasta el 25 de septiembre y pueden participar artistas chilenas, residentes en Chile o el extranjero, y extranjeras con residencia en Chile, que tengan 60 años o más. Las artistas interesadas pueden inscribirse en el sitio www.premiopam.cl o bien ser postuladas por terceros. La selección de las ganadoras estará a cargo de un jurado integrado por dos representantes del mundo del arte, un representante de Bank of America, un representante de Grupo Roca y un representante del Capítulo Chileno del National Museum of Women in the Arts.



Nos motiva seguir inspirando a más mujeres a través del Premio Artista Mujer. Este premio no solo ha dado visibilidad a 16 artistas visuales, sino que también ha fortalecido la diversidad generacional en el arte chileno. Creemos firmemente en la importancia de continuar brindando apoyo y visibilidad a las artistas mayores de 60 años. Hacemos un llamado a todas las artistas mujeres de Chile a inscribirse y unirse a esta comunidad que celebra la resiliencia, la creatividad y el esfuerzo. Juntas, seguimos construyendo un legado que inspira y transforma, demostrando que nunca es tarde para alcanzar el reconocimiento y el éxito en el mundo del arte.