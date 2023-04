Opinión 12-04-2023

Récord plástico



Las cifras son claras, los residuos generados a partir de los plásticos de un solo uso alcanzaron un máximo histórico. De acuerdo al Plastic Waste Makers Index 2023, sólo en 2021 se generaron 139 millones de toneladas métricas de desechos de este tipo, lo que representa un aumento de 6 millones de toneladas métricas respecto a 2019. Así, bolsas, bombillas y cubiertos que usamos apenas algunos minutos para luego desecharlos abarcan un tercio del total de plásticos consumidos en el mundo.



Aún cuando han aumentado las regulaciones y los consumidores son cada vez más conscientes del gran poder que tienen al momento de comprar, en la práctica millones de toneladas siguen acumulándose en vertederos, llegando al mar, dañando la biodiversidad e incluso afectando nuestra propia salud a través de lo que comemos.



¿Cuánto podemos esperar para actuar? Ni un minuto más. Debemos tomar acción, a nivel personal y con políticas públicas más intensas, a fin de contrarrestar esta problemática ambiental. Incentivar el reciclaje es un buen camino, pero insuficiente. Hay que pensar en nuevas formas de consumo y apuntar a la innovación con otros materiales, que se biodegradan con mayor rapidez, y que llegan a aportar a un día a día más sustentable y no por eso más complejo o costoso.



Es simple, si hemos contribuido al problema, hoy nos toca a todos ser protagonistas de la solución.



Rodrigo Sandoval, CEO de I Am Not Plastic.