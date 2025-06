Opinión 27-06-2025

Recordamos a Carmen Yáñez y su “Hora del Hogar” (A un año de su partida)

Manuel Quevedo Méndez



En horas de la tarde del 27 de junio de 2024 se confirmó el fallecimiento, a los 87 años, de la conocida locutora Lidia del Carmen Yáñez Valenzuela.

Proveniente de la ciudad de Talca, llegó a la Radio Soberanía de Linares en la década de 1960; se ganó rápidamente el cariño de sus auditores con su voz amable y cercanía con la comunidad a través de su emblemático programa "La Hora del Hogar".



Programa familiar; desde donde se iniciaba la campaña para conseguir un trabajo, algunos remedios, unos kilitos de azúcar, de arroz, y otras necesidades, fueron conformando una pequeña despensa, un pequeño ropero, una pequeña agencia de empleo, una farmacia; donde sus auditores acudían en busca de la mano generosa que les permitiría llevar algo para su casa. Y si no conseguían lo que buscaban, se retiraban con una palabra sincera y el consejo lleno de empatía, que nacía de una voz que jamás se olvidará.



Tras varios años en la emisora de amplitud modulada, pasó posteriormente a Radio Ancoa, que fue su última casa radial hasta que comenzó la pandemia. Desde su programa, impulsó numerosas campañas de invierno y de ayuda para encontrar un empleo, en beneficio de personas vulnerables.



En una de las entrevistas que accedió a dar (no era muy dada a ser entrevistada), Carmencita señalaba acerca de su labor solidaria en La Hora del Hogar: “Me gusta ayudar. La Radio es un trabajo hermoso, gratificante, desde donde se puede colaborar con la comunidad, y permite sentirse bien con lo que uno hace. Muchas veces, la gente más humilde era la que más colaboraba. En las campañas, apenas iniciado el programa, contaba el caso para abrir el corazón…y, si se podía, el bolsillo”.



A lo largo de su trayectoria recibió reconocimientos del municipio y de la Agrupación Amigos del Bicentenario, entre otros, como figurar en el libro “Crónicas de Linares”, pero como ella misma solía decir: “el mejor reconocimiento es el cariño de la gente, de los auditores”.



El año 2023 pasado, ya alejada de la Radio, los escritores Manuel Quevedo y Carlos Yáñez, junto a sus ex colegas Marcelino Valdebenito y Miguel Ángel Venegas, y el ex gerente de Radio Soberanía, Alfonso Astete, se reunieron con ella, en el reconocimiento en una actividad desarrollada en el Instituto Comercial, por el enorme aporte y trayectoria en la radiotelefonía regional.