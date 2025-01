Crónica 12-01-2025

Rector de la Universidad Finis Terrae en Linares: “Tratamos de generar una sensibilidad social en nuestros estudiantes”

Cristian Nazer visitó a los cerca de 20 jóvenes que están misionando esta semana en Las Hornillas, ofreciendo servicios y formación en la fe para niños, jóvenes y adultos.

Los niños y niñas de la Escuela Las Hornillas, al norte de Linares, jugaban felices en el patio. Así se podía oír desde el teléfono, mientras el rector de la Universidad Finis Terrae, Cristian Nazer, los observaba durante el taller de catequesis que era efectuado por alrededor de 40 estudiantes de esa casa de estudios, que esta semana se encuentran realizando misiones en esa localidad del Maule.

Además de Linares, alrededor de 90 alumnos de la Finis Terrae están distribuidos en estos días en Batuco, Lampa, Región Metropolitana, y en Misiones Médicas en Coyhaique y sus alrededores.

En esta entrevista a El Heraldo, la autoridad universitaria explica por qué el compromiso social está en los pilares de la Finis Terrae.

“Nuestra casa de estudios eligió la centralidad en las personas, por lo tanto, el compromiso social es una consecuencia de esa opción. En ese sentido, tratamos de generar una sensibilidad social en nuestros estudiantes de todas las carreras, de tal manera que lo que ellos están estudiando, y en lo que posteriormente van a trabajar, no sea solamente un medio para ganarse la vida, sino que también una forma de estar al servicio de los demás”, destacó.

DIOSDIENCIAS

Respecto de Linares, contó que fue una serie de coincidencias o “Diosdiencias” -es decir, Dios y coincidencias, precisa- que permitieron que los jóvenes de la Finis Terrae estén misionando en Las Hornillas.

“Alguien de nuestra Pastoral conocía a un sacerdote de aquí (el padre Carlos Terán), quien le planteó al obispo Tomislav Koljatic la posibilidad de que jóvenes de nuestra Universidad vinieran a misionar acá. A él le gustó mucho la idea y se sumaron las voluntades. La experiencia ha sido muy, muy buena. En invierno estuvimos en Linares mismo y ahora estamos en Las Hornillas y la gente nos ha recibido con mucho cariño”, subrayó.

En estos días, los estudiantes de la Finis Terrae han realizado talleres para niños, jóvenes y adultos, entre los que se cuentan asesorías a migrantes por parte de estudiantes de Derecho, charlas sobre salud mental y talleres de pintura, cocina y juegos, además de todo el apoyo espiritual propio de unas misiones de evangelización para profundizar la fe de la comunidad.

“Ahora estoy en el patio de la Escuela de Las Hornillas, donde hay unos 30 niños jugando a las sillas musicales con los misioneros. Están sumamente entretenidos (así daba cuenta el ruido que se filtraba por el teléfono) y entre medio del juego se les va enseñando la catequesis y profundizando en la fe. Si la fe no se transmite desde pequeños, después se pone cuesta arriba”, dijo.

VINCULACIÓN CON EL ENTORNO

La autoridad universitaria precisó que la relación de los jóvenes con Linares, Batuco y Coyhaique no se da solo en verano, sino que se realizan actividades durante todo el año incluso en otras localidades dónde incluso cuentan con campus clínicos rurales.

“Colaboramos desde las facultades con operativos médicos, realizados por nuestros estudiantes y académicos de las carreras de la Facultad de Medicina, o con talleres de alfabetización digital, que realizan los alumnos de la Facultad de Ingeniería con apoyo de sus académicos para mujeres en la comuna de Lampa (RM). Esa capacitación les entrega herramientas para que puedan, por ejemplo, hacer trámites por internet”, detalló.

El rector también habló del rol de las universidades en su aporte a las regiones: “Una de las funciones universitarias, además de la docencia y la investigación, es la vinculación con el medio, que significa estar en la sociedad para detectar cuáles son las necesidades y sus problemas que puede tener un barrio, una región o el país y buscar soluciones. Todas las actividades curriculares habituales de la casa de estudios tienen la intencionalidad, en algunas asignaturas, de solucionar problemas locales”.

APOYO A ESTUDIANTES DE REGIONES

Cristian Nazer recordó los días de su juventud, cuando era un muchacho de Illapel y dio la entonces Prueba de Aptitud Académica (PAA), hoy PAES. Así como esta semana miles de jóvenes postularon a las universidades, él hizo lo mismo entonces con Medicina en la Universidad de Chile.

Consultado sobre el apoyo que ofrece la U. Finis Terra a jóvenes de regiones, como él alguna vez lo fue, respondió: “En la Universidad tenemos diversos programas de acompañamiento y asuntos estudiantiles, particularmente para los jóvenes de regiones, porque la mayoría están solos en la capital. Evidentemente, es una etapa difícil por la separación de la familia, por lo cual los apoyamos con acompañamiento para que tomen buenas decisiones y superen las dificultades propias de la vida universitaria y del cambio de ambiente”.

En lo práctico, agregó, también disponen de una base de datos de lugares de hospedaje para los jóvenes durante sus estudios, que son seguras y están cerca de la Universidad, preocupación fundamental de las familias cuando los hijos se van a Santiago.

Tras su paso por Linares, el rector continuó su gira hacia el sur para visitar a los estudiantes que están desarrollando las 2° Misiones Médicas en Coyhaique.