Nacional 19-05-2023

Rectora del Instituto Nacional advirtió a apoderados de estudiantes en toma por la seguridad de los adolescentes

La rectora del Instituto Nacional (IN), la profesora Carolina Vega, llamó este jueves a los apoderados de los estudiantes que se encuentra en la toma del recinto a que puedan conversar con ellos, ya que "no es seguro que tengamos adolescentes habitando un edificio que no tiene el resguardo de los adultos".

Junto con el llamado, la rectora -que asumió el pasado lunes- reafirmó que se encuentran trabajando para dar respuesta junto a la Dirección de Educación Municipal (DEM).

"El compromiso nuestro es seguir abordando el conflicto desde el diálogo, con instancias de representación estudiantil, y ser firmes contra quienes usen la violencia destruyendo lo que tanto nos ha costado avanzar".

En la víspera, los estudiantes del emblemático decidieron iniciar una nueva ocupación del recinto por demandas que van desde mayores comodidades y flexibilidad para las personas neuro divergentes que se educan allí; que se garantice el desarrollo de instancias organizativas; un nuevo protocolo del actuar de Carabineros; cuadruplicar la presencia de psicólogos y mejoras en la infraestructura, incluyendo baños pluri genéricos.