Opinión 29-08-2025

Recuerdos de un Linares de antaño

La popularidad de la fotografía digital y las redes sociales, quitan lugar a uno de los bienes más queridos en nuestros hogares, como son esas fotografías del recuerdo, sueltas o en álbumes, que muchos guardamos en un lugar especial de la casa.

Sin embargo, hoy suma fuertemente el concepto que todos somos sujetos de historia y podemos reconstruir el pasado familiar, comunidad o institución, con imágenes que algún antepasado hizo. En muchos casos anónimos.

Todos tenemos una o varias fotografías de esos años, en blanco y negro o en color, negativos o diapositivas; que, pasados los años, quedaron relegadas a un segundo pasado, romántico, si se quiere. Algunas con fechas, nombres y descripciones, inmortalizando cumpleaños, matrimonios, bautizos, primer día de clases y un sinfín de actividades familiares, que, sin dudar, son momentos para comprender nuestras raíces, a nuestros ancestros, recordando a quienes partieron, compartiendo memorias y anécdotas con quienes hoy nos acompañan.

Este año, el diario (muy unilateralmente) publicó no solo la imagen, sino que preserva la información de esas fotografías poseen, en su 88° aniversario, rescatando instantes, que conectan con el periodismo escrito, que se nutre de historias y relatos.

Una de las premisas, en las imágenes publicadas durante agosto, es una exhibición que, en su momento, sin otra intención que inmortalizar el momento, se transformaron en material histórico y patrimonial, reflejando una comunidad y mostrando a las nuevas generaciones, cambios que ha sufrido el paisaje, sus acciones y modos de vida.



