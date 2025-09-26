Editorial 26-09-2025

Recursos hídricos

Ante la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputadas y Diputados, el jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo del Ministerio del Interior, Camilo Grez Luna, expuso la normativa vigente sobre emergencia hídrica, frente a la deficiencia en el acceso al agua.



El análisis se desarrolló tras la preocupación expresada por el grupo parlamentario en torno el tema del abastecimiento de camiones aljibe en comunas con emergencia hídrica.



Grez destacó que la Glosa 07 de la Ley de Presupuestos 2025 les permite financiar emergencias o gastos imprevistos de manera inmediata. Así, se incorporaron los conceptos de “emergencia hídrica” y “accesibilidad hídrica” como criterios clave para la distribución de recursos.

Asimismo, como parte de la respuesta a los problemas derivados de la dependencia de camiones aljibe, se implementaron nuevas directrices que buscan mejorar los procedimientos del programa. Entre ellas, se encuentra el cambio en los contratos de distribución, que pasan de ser trimestrales a semestrales.



En particular, explicó que, a través de la Circular N°7, se aborda la inaccesibilidad al agua potable en zonas no cubiertas por decretos de escasez, considerando como afectadas a las personas sin acceso a sistemas de agua potable o a servicios sanitarios urbanos. Además, refuerza el mecanismo de licitación pública e incorpora la proyección de recursos, lo que permitiría avanzar hacia una planificación más estructurada.

