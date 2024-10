Crónica 11-10-2024

Red de Inglés Masters Team Network de Linares realizó "English Day" en Instituto Politécnico

"La Red de Inglés Masters Team Network de Linares”, realizó su primera actividad en las instalaciones del Instituto Politécnico, contando con la participación de docentes de inglés del Liceo Diego Portales: Kathy Locier y Manuel Ramírez, y del Instituto Politécnico IBF: Yurisán Ávalos, Carolina Hidalgo Venegas, Rogers Lara, Anielka Lillo Cáceres y Juan Pablo Vásquez.

La actividad se dividió en tres eventos: public speaking, spelling Bee y talent show. En el public speaking, cuatro estudiantes destacaron con sus discursos sobre "Leisure and free time", entre ellos Ángel Faúndez y Guillermo Vivallo, del establecimiento, resultando ganadora la estudiante Isabella Montero, del Liceo Diego Portales.

El Spelling Bee se desarrolló en dos categorías. La primera, destinada a estudiantes de 7º básico del Liceo Diego Portales, mientras que la segunda categoría coronó a Renato Carrasco como ganador indiscutible, demostrando una excepcional pronunciación y deletreo.

Finalmente, el talent show contó con la participación de Mayte Muñoz, quien interpretó "Fallin" de Alicia Keys, y Gustavo Ríos, quien conquistó al público con "Cant Help Falling in Love with You", siendo declarado ganador.

Al respecto, la directora Claudia González dijo: “queremos extender nuestras felicitaciones a todos los estudiantes que participaron en esta valiosa experiencia pedagógica, que sin duda les proporcionará herramientas y confianza para crecer tanto personal como académicamente en el idioma inglés. Su entusiasmo y dedicación son un ejemplo a seguir.