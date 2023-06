Opinión 13-06-2023

¿Reduce el café la grasa corporal y el riesgo de diabetes?



El consumo diario de café está relacionado con la disminución del riesgo a tener algún tipo de insuficiencia cardiaca.

Beber entre 2 y 3 tazas de café al día se asocia con una reducción en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, arritmias.

Tener altos niveles de cafeína en sangre podría ayudar a reducir la grasa corporal y el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

No se debe interpretar el estudio como una recomendación para aumentar el consumo de café.

El café es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo. Es un ritual en muchas culturas y también se le atribuyen muchas propiedades, tanto positivas como negativas. Es un aliado para reactivarnos en ciertos momentos y un pretexto perfecto para compartir momentos sociales.



Tal como comentamos en otro artículo, el café se produce pasando agua por los granos tostados y molidos de la fruta del cafetal. Es originario de Etiopía y rápidamente captó la atención de los árabes, llegando al imperio Turco Otomano en el siglo XV. Les llamaban qahwa (vigorizante en árabe). En América es donde encontraron los mejores terrenos para cultivar el café. Brasil y Colombia son los mayores exportadores, teniendo cultivos en todas las zonas altas tropicales del continente americano.



Sus efectos en la salud han sido estudiados desde hace muchos años. Algunos estudios científicos ya habían señalado algunos beneficios del café, por ejemplo que su consumo diario está relacionado con la disminución del riesgo a tener algún tipo de insuficiencia cardiaca, según una investigación financiada por la AHA (Asociación Americana del Corazón, por sus siglas en inglés), y publicada en la revista Circulation: Heart Failure, en el año 2021.



Además, otro estudio publicado en 2022, analizó los tipos de café (en grano, instantáneo y descafeinado) y su relación con las enfermedades cardiovasculares, arritmias y mortalidad concluyendo que beber entre 2 y 3 tazas de café al día logra los mayores efectos positivos. También que el café en grano e instantáneo se asocia con la reducción de la arritmia, mientras que el descafeinado no y que esto debido a que la cafeína tiene un efecto antiarrítmico.



Ahora, un nuevo estudio publicado en la revista BMJ Medicine aporta evidencia de que tener altos niveles de cafeína en sangre podría ayudar a reducir la grasa corporal y el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.



Esta investigación, liderada por la Dra. Susanna C. Larsson en el Instituto Karolinska, en Estocolmo (Suecia), utilizó una técnica llamada aleatorización mendeliana para investigar las posibles relaciones causales entre los niveles de cafeína en plasma y la salud cardiovascular.