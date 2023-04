Opinión 15-04-2023

Reflexiones sobre el día mundial de la voz



Moisés Sáez Garrido

Académico Fonoaudiología

Universidad Andrés Bello

Sede Concepción





Cada 16 de abril celebramos el Día Mundial de la Voz, una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de esta herramienta vital que nos permite comunicarnos y conectarnos con el mundo. Como fonoaudiólogo, estoy comprometido en promover la conciencia sobre el cuidado de la voz y en educar a las personas sobre cómo mantener una voz saludable.



La voz es una herramienta esencial para la comunicación humana. Nos permite hablar, cantar, expresarnos, compartir nuestras emociones y conectar con los demás. Sin embargo, no le damos la importancia necesaria y no la cuidamos adecuadamente. El uso excesivo o incorrecto de la voz puede llevar a trastornos y lesiones en los pliegues vocales, lo que puede afectar nuestra capacidad de hablar y comunicarnos.



Una voz saludable es importante no sólo para nuestra vida social y profesional, sino también para nuestra salud en general. Por ejemplo, una voz débil o ronca puede ser un signo de un problema de salud subyacente, como una infección respiratoria o una lesión en los pliegues vocales.



Entonces, ¿cómo podemos cuidar nuestra voz? En primer lugar, es importante evitar el uso excesivo o incorrecto de la voz, como gritar o hablar en ambientes ruidosos. También, se recomienda a no exponerse a cambios bruscos de temperatura, a ambientes muy secos y polvorosos. Asimismo, se sugiere evitar el consumo excesivo de tabaco y alcohol.

Es fundamental mantener una buena hidratación, ya que beber suficiente agua ayuda a mantener nuestra voz hidratada. Además, mantener una dieta saludable ayuda a prevenir enfermedades que puedan afectar la voz. Se aconseja realizar ejercicios de calentamiento vocal antes de usar la voz de forma prolongada o intensa.



En conclusión, en este Día Mundial de la Voz, es importante que reflexionemos sobre la importancia de nuestra voz y su papel fundamental en nuestras vidas. A través de ella, podemos expresar nuestros sentimientos, pensamientos y emociones al mundo. Pero, al igual que cualquier otra parte de nuestro cuerpo, nuestra voz también necesita cuidados y atención. Cuidar nuestra voz no solo nos beneficia en términos de salud física, sino que también nos permite conectarnos con los demás y expresarnos de manera efectiva.



Por eso, te invito a tomar acción hoy mismo. Tómate unos minutos para aprender más sobre cómo cuidar tu voz y pone en práctica estas recomendaciones sencillas pero útiles para su uso diario. No te olvides de compartir este mensaje con tus seres queridos y la comunidad para que todos puedan unirse a este movimiento por una voz más saludable.