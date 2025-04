Política 16-04-2025

Reforma al sistema político y electoral: aprueban mecanismo transitorio de fusión de partidos



Por la unanimidad de sus integrantes presentes, la Comisión de Constitución del Senado aprobó una disposición transitoria que permite un procedimiento especial para fusionar partidos para aquellas colectividades que no alcancen el umbral mínimo del 4% establecido para la próxima elección parlamentaria de este año 2025.

Cabe precisar que actualmente existen en la legislación disposiciones que regulan la fusión de partidos políticos, pero requieren de diversas etapas -entre ellas un plebiscito interno para ver si los militantes están o no de acuerdo con la decisión- y se extienden en el tiempo. De ahí, que los senadores presentarán indicaciones para incorporar un procedimiento especial en la disposición transitoria que se aplicaría para las próximas elecciones parlamentarias de este año 2025.

En lo fundamental se señala que "se considerará que hay proceso de fusión cuando los partidos lo hayan solicitado formalmente al Servicio Electoral a través de una declaración conjunta de sus órganos ejecutivos (mesas directivas, etc) dentro del plazo de 10 días contado de la fecha de la elección".