viernes 22 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Política 21-08-2025
    Reforma al sistema público de salud avanza a su debate en particular
    Publicidad 12

    Modificar aspectos relacionados con las licencias médicas y el cumplimiento de las garantías de oportunidad fueron algunos de los temas analizados en el marco de la votación en general, del proyecto que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de la Salud; fortalece al Fondo Nacional de Salud (FONASA); crea el Servicio Nacional de Salud Digital; y otorga facultades al Instituto de Salud Pública (ISP) y a la Central de Abastecimiento (CENABAST).
    La norma iniciada en mensaje fue respaldada por unanimidad, por la Sala en la pasada sesión ordinaria, aunque mayoritariamente, las y los senadores presentes reconocieron que deben introducirse una serie de cambios para “que esta iniciativa tenga efectos prácticos en la calidad de la atención de los pacientes”.
    Los legisladores destacaron la importancia de esta norma que establece los primeros pasos de una reforma al sistema de salud público.
    Freddy Mora | Imprimir | 117

    Otras noticias

    Ley Jacinta” sobre aptitudes para conducir vehículos motorizados comenzará a ser perfeccionada en detalle
    Ley Jacinta” sobre aptitudes para conducir vehículos motorizados comenzará…
    Cámara: Comisión de Trabajo aprueba nuevo subsidio unificado al empleo
    Cámara: Comisión de Trabajo aprueba nuevo subsidio unificado al empleo
    Diputada Consuelo Veloso encabeza lista “Unidad para Chile” en el Maule Sur
    Diputada Consuelo Veloso encabeza lista “Unidad para Chile” en el Maule…
    Cámara de Diputadas y Diputados despachó proyecto que prohíbe consumo de drogas a autoridades
    Cámara de Diputadas y Diputados despachó proyecto que prohíbe consumo…
    Cinco pactos fueron formalizados ante SERVEL para Elecciones Parlamentarias 2025
    Cinco pactos fueron formalizados ante SERVEL para Elecciones Parlamentarias…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para