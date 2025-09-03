Crónica 03-09-2025

Reforma de Pensiones: Empleadores realizan sus primeros aportes del 1% a la Cotización Adicional

Seremi del Trabajo y Director Regional (s) del IPS Maule, informaron que ya está disponible el sistema para realizar las cotizaciones adicionales de la Reforma de Pensiones.



“Una Buena Noticia Para Chile: ¡Suben las pensiones!”, es el nombre de la campaña que impulsa el Gobierno para informar sobre los próximos beneficios de la Reforma de Pensiones. Para concretar estos beneficios, es fundamental el inicio de la cotización adicional del 1 % de cargo de los empleadores, lo que irá aumentando en los próximos años.

Así lo destacaron la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba Retamal junto al Director Regional (s) del IPS Maule, Luis Martínez Villa, quienes recordaron que a partir del 21 de agosto se habilitó en la plataforma Previred la posibilidad de enterar los pagos de cotizaciones correspondientes a las remuneraciones de este mes, plazo que se extiende hasta el 13 de septiembre a las 13:45 horas. En este período ya se inició la obligatoriedad de la nueva cotización extra.

“Es conveniente recordar que, de este 1% adicional, un 0,1% se destina a las cuentas de capitalización individual a través de las AFP y un 0,9% al Seguro Social creado en el marco de la Reforma Previsional, para mejorar las pensiones de los actuales y futuros pensionados. Esta recaudación está a cargo del Instituto de Previsión Social IPS, por lo que estamos haciendo un llamado a los empleadores para que se informen y cumplan con esta responsabilidad, debido a que es esta recaudación adicional, la que nos permitirá introducir una mejora significativa en las pensiones” indicó la Seremi.

Indicaron que algunas consideraciones importantes que deben tener en cuenta los empleadores dicen relación con a declaración y pago de cotizaciones de este aporte adicional de cargo del empleador se realizará a través de Previred, en los mismos plazos habituales de pago de cotizaciones.



Del mismo modo, los plazos son hasta el día 10 del mes siguiente del pago de remuneraciones si se realiza de manera manual o hasta el día 13 de septiembre, a las 13:45 horas, si el pago es electrónico.



Los empleadores que utilizan software de remuneraciones o cargan nóminas de trabajadores en el sitio de Previred, deben incorporar previamente los nuevos campos del Seguro Social en sus archivos de carga electrónica, según la información disponible en www.previred.com. En el caso de quienes digitan directamente en esta plataforma, los campos estarán disponibles para declarar y pagar la cotización adicional.



