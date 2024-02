Social 07-02-2024

Refrescantes, saludables y veganos: Cuatro recetas de batidos con chía para este verano

En la temporada más calurosa del año, la marca chilena Seeds of Wellness (SOW), experta en productos en base a chía, recuerda la importancia de mantenerse bien hidratados durante el verano, con recetas de deliciosos y variados bebestibles que contienen todos los beneficios de este superalimento.



Con la llegada del verano y sus altas temperaturas, tener una buena hidratación y una alimentación saludable se vuelve muy importante. En este escenario, la chía se ha convertido en un gran aliado al ser un superalimento que, no solo aporta nutrientes esenciales como ácidos grasos omega-3, fibra y proteínas, sino que también añade una textura única, fresca y agradable a las comidas. Además, gracias a su capacidad de absorber hasta diez veces su peso en agua, esta semilla es la elección ideal para mantenerse bien hidratado.

Así lo confirma Seeds of Wellness (SOW), marca chilena especializada en productos en base a chía que, a través de sus diferentes alternativas, permite disfrutar de los múltiples beneficios de esta semilla ancestral. Durante enero, SOW se suma nuevamente al desafío Veganuary, una iniciativa global que anima a experimentar el veganismo por un mes, proporcionando información útil, recetas y guías alimentarias para fomentar este estilo de vida. Para ello, tendrá descuentos en sus productos durante todo enero. Es una oportunidad perfecta para probar sus bebidas de chía y experimentar con estas deliciosas recetas.

A continuación, presentamos cuatro deliciosas recetas de batidos refrescantes y variados con chía de SOW, ideales para disfrutar en verano, cuidando al mismo tiempo la salud y la hidratación:



SMOOTHIE PINK REFRESH



INGREDIENTES:

• ½ taza de Bebida Original de Chía SOW

• 1/3 taza de frutillas maduras

• una pizca de canela en polvo

• miel de abejas (opcional a gusto)

• canela espolvorear para servir

• agua filtrada si fuera necesario



PREPARACIÓN:

• Colocar en una batidora la Bebida de Chía, frutillas, canela y miel.

• Mezclar hasta obtener una preparación homogénea.

• Servir en un vaso y espolvorear con canela



FRAPPUCCINO CON BEBIDA DE CHÍA



INGREDIENTES:

• 4 hielos

• 1 cdta de esencia de vainilla

• 1 cdta de cacao amargo

• 15 gotas de endulzante

• 1 taza (250 ml) de Bebida Original de Chía SOW

• 2/3 taza (150 ml) de café cargado



PREPARACIÓN:

• Licua todos los ingredientes en la juguera hasta que los hielos se desintegren y queden frappé.

• Topping: decora con crema batida y ramitas de chocolate. ¡Una delicia! ⁠



AGUA DE CHÍA Y LIMÓN



INGREDIENTES:

• 2 limones

• 2 cucharadas de SEMILLAS DE CHÍA SOW

• Agua

• Hielo y endulzante (opcional)



PREPARACIÓN:

• Exprime los limones y reserva su jugo.

• Coloca en un vaso las semillas de chía SOW, agrega el jugo de limón reservado y agua hasta llenar el vaso.

• Agrega endulzante a tu gusto y para que sea más refrescante puedes agregarle hielo



BATIDO PROTÉICO DE BERRIES



INGREDIENTES:

• 1 ½ tazas de Bebida Original de Chía SOW

• 2 medidas (44g) de PROTEÍNA DE CHÍA SOW

• 1 taza de frutillas frescas

• ½ taza de frambuesas frescas

• ½ taza de moras frescas



PREPARACIÓN

• Coloca todos los ingredientes en una licuadora y mezcla hasta que lograr la consistencia deseada. ¡A disfrutar!