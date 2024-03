Agricultura 03-03-2024

Refuerzan campaña de Seguridad sobre Canales de Regadío y Devolución en el Maule

La iniciativa se realiza en el periodo estival en las comunas de Colbún, Yerbas Buenas y San Clemente.



Bomberos de Chile y Colbún S.A. intensificaron sus esfuerzos en la séptima edición de la Campaña Anual de Seguridad sobre Canales de Regadío y Devolución en la Región del Maule realizando diferentes actividades en terreno. Esta iniciativa, que se extenderá durante todo el periodo estival en las comunas de Colbún, Yerbas Buenas y San Clemente, refuerza el compromiso de ambas entidades por fomentar el autocuidado y prevenir accidentes en los canales de regadío y devolución.

La campaña, basada en el lema "estar al borde del canal, es estar al borde del peligro", tuvo un exitoso desarrollo con acciones en terreno y “puerta a puerta” en los siguientes puntos estratégicos: by pass que conecta San Clemente con Talca, en la Ruta Internacional; en el Balneario Machicura, en el sector de Santa Elena y en la Villa Santa Elena en Colbún; y Orilla de Maule en Yerbas Buenas. Estas intervenciones permitieron llegar a más de 3.000 turistas y habitantes, otorgando mensajes de seguridad y concientizando sobre los riesgos asociados a las actividades recreativas en los canales de regadío y devolución.

Miriam Arellano, turista que visitó el Embalse Machicura, proveniente de Santiago, manifestó que “es muy bueno que estén entregando este tipo de información y que realicen estas campañas, ya que cuando uno no es de la zona ingresa a cualquier lugar sin prevenir lo que pueda llegar a suceder, por eso me gustó esta iniciativa. Además, bomberos nos explicó muy bien el tema de los canales”.

Durante el “puerta a puerta” realizado en la Villa Santa Elena, la presidenta de la Junta de Vecinos, Nora Venegas, comentó que “la prevención hace mucha falta. Sí hemos notado que ahora se baña menos cantidad de personas en el canal de regadío, que antes era algo habitual, por eso creo que esta campaña es muy buena ya que están tomando conciencia de los peligros. Esperamos que estas campañas continúen”.

Carolina Jacques, Jefa de Asuntos Públicos en el Maule de Colbún S.A., enfatizó la importancia de que las comunidades cercanas a los canales y los turistas comprendan los peligros inherentes. “Estamos muy contentos con las intervenciones realizadas. Agradecemos a Bomberos de Chile por su especial involucramiento en la campaña. Vemos cómo año a año ésta ha tomado fuerza y está siendo cada vez más efectiva. Estuvimos en varios sectores donde la actitud de la comunidad y los veraneantes fue muy receptiva con el mensaje que estamos entregando. La advertencia es ser precavidos y respetar las medidas de seguridad. Por ello desde Colbún S.A. hacemos un llamado a transformar nuestras conductas, impulsando nuestra propia seguridad”, manifestó.

Por su parte Matías Oyarzún, Segundo Comandante del Cuerpo de Bomberos de Colbún, expresó: “Hemos tenido una excelente recepción, tanto de gente de local como de los turistas, que en estas fechas generalmente hay muchos. Para nosotros esta campaña es muy importante, sobre todo en esta temporada ya que gracias a ella hemos tenido una notable disminución de accidentes, tanto en el canal de devolución, como en los canales de regadío”.

Además de las actividades en terreno y puerta a puerta, la campaña utiliza diversos canales de difusión, incluyendo frases radiales en emisoras locales, material digital en redes sociales, afiches y pasacalles. Estas acciones se suman a los esfuerzos continuos desde 2016. Inicialmente la campaña se centró en prevenir accidentes en el Canal de Devolución de la Central Machicura y, desde el año pasado, se extendió a todos los canales de regadío de la zona, incluyendo a la comuna de San Clemente.

Esta iniciativa conjunta refleja el compromiso continuo de Bomberos de Chile y Colbún S.A. en salvaguardar la seguridad de la comunidad y prevenir accidentes en las áreas de riesgo identificadas en la Región del Maule.