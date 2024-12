Policial 31-12-2024

Refuerzan el llamado a evitar accidentes por utilización de elementos pirotécnicos en fiestas de Año Nuevo



El uso indebido de elementos pirotécnicos aumenta notoriamente en esta época del año, debido a las próximas festividades, provocando lesiones de consideración, consistentes en quemaduras de diversos grados el cuerpo como así también lesiones oculares producto de la caída de material incandescente a los ojos. Los menores de edad suelen ser los más perjudicados con este tipo de accidentes, dada la inexperiencia en el manejo de objetos pirotécnicos y su habitual curiosidad, lo que conlleva a la manipulación irresponsable de estos artefactos con el consecuente riesgo para su integridad física y entorno.

En este contexto, el Capitán Dixon Rivas Chávez menciona ”Las lesiones más frecuentes son las de carácter leve, que dañan tanto los ojos como la superficie corporal, hasta lesiones de carácter grave, producto de quemaduras de diferentes grados, además el uso doméstico de fuegos artificiales, como así también la venta y suministro en locales comerciales no autorizados, está prohibido por ley y sólo se autorizan en espectáculos pirotécnicos; previamente manipulados por especialistas, quienes solicitan y presentan los elementos que utilizaran el día del evento, siendo supervisados por Carabineros” dijo el Capitán Dixon Rivas Chávez.

De lo mencionado, se recomienda además a la ciudadanía, no comprar los denominados “GLOBOS DE LOS DESEOS”, ya que estos objetos al elevarse por los efectos del aire caliente que genera una fuente calórica en su interior (llama), puede provocar una interacción con material combustible, ya sea pastizales o techumbres de casas habitaciones, pudiendo generar un incendio, como ha ocurrido en años anteriores, debiendo la ciudadanía tomar conciencia de que estos elementos son peligrosos en manipulación y posterior uso.

En este mismo orden de temas, se destaca tener en consideración en estas fiestas, es la compra y uso del cotillón, el cual se masifica en diversos puntos de la ciudad, haciendo un llamado a las familias que deseen comprar estos productos, que se interioricen del rotulado del cotillón, como asimismo, que estos cumplan con las medidas de seguridad idóneas, para evitar accidentes lamentables ese día, evitando adquirir productos que sean inflamables o de fácil ignición, tomando las precauciones de no acercarse a fuentes calóricas visibles, así también, en el caso de comprar cotillón que porten piezas pequeñas, se debe contar con la supervisión de un adulto para evitar que estás sean ingeridas por un menor de edad.