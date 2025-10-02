Agricultura 02-10-2025

Regantes del Longaví validan su directorio y alertan de déficit hídrico para esta temporada Embalse Bullileo aún no está al 100% su capacidad.



En el marco de la Asamblea general correspondiente a la gestión 2024-2025, la Junta de Vigilancia del Río Longaví y sus Afluentes (JVRL) ratificó a parte de su actual Directorio mediante votación de los representantes de las 32 Comunidades de Aguas que la componen.

En la jornada, se reeligió a tres de los actuales directores, manteniendo así la conformación del Directorio integrado por Máximo Correa, Fernando Soto, Herman Parada, Omar Albornoz, Jaime Venegas, Emilio Sarah y Alfonso Rodríguez, quienes continuarán liderando la administración del Embalse Bullileo y la implementación de proyectos para el beneficio de toda la organización.

Asimismo, la Asamblea aprobó el valor de la cuota anual por acción de agua, que se fijó en $22.300 pesos, y se validaron los balances y presupuestos presentados para el período. También se designaron a los nuevos Revisores de Cuentas y Ministros de Fe para los usuarios con más de 20 mil acciones, en el marco de una gestión transparente y participativa. En esta línea, fueron electos como revisores Raquel Retamal y Maicol Romero, este último presidente del canal Municipal, quien destacó el trabajo conjunto con el Directorio y la buena conducción de la organización.

“El Directorio ha hecho un buen trabajo y esta ratificación demuestra que vamos en la dirección correcta. Estamos contentos de seguir avanzando con transparencia y compromiso”, señaló Romero.

Por su parte, Máximo Correa, ratificado como director, expresó su satisfacción: “Es un tremendo orgullo, porque esto es lo que me gusta. Estoy feliz por la confianza y porque seguimos trabajando con un equipo que conoce profundamente el sistema de riego. Vamos a continuar haciendo las cosas bien”.

TEMPORADA HÍDRICA EN DÉFICIT

Uno de los temas más relevantes de la Asamblea fue la proyección hídrica para la temporada, que actualmente enfrenta un déficit del 36% en comparación con los registros históricos. A la fecha, el Embalse Bullileo aún no alcanza su capacidad total, lo que genera preocupación entre los regantes.

El presidente del Directorio, Máximo Correa, fue enfático: “sabemos que vienen tiempos difíciles, pero no es la primera vez que enfrentamos escasez. Tenemos que cuidar el agua y redoblar los esfuerzos para seguir adelante”.

Desde el canal Municipal de Parral, su dirigente también manifestó inquietud, diciendo que “estamos en plena producción de remolacha y porotos, así que el llamado es a usar bien el agua y tomar medidas preventivas ante esta situación. Esperamos que las lluvias de primavera alivien el panorama”.

La JVRL continúa trabajando en favor de una gestión eficiente, participativa y sustentable del recurso hídrico, reafirmando su compromiso con los agricultores y el desarrollo productivo de la cuenca del Longaví.



