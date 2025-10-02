viernes 03 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Agricultura 02-10-2025
    Regantes del Longaví validan su directorio y alertan de déficit hídrico para esta temporada Embalse Bullileo aún no está al 100% su capacidad.
    Publicidad 12

    En el marco de la Asamblea general correspondiente a la gestión 2024-2025, la Junta de Vigilancia del Río Longaví y sus Afluentes (JVRL) ratificó a parte de su actual Directorio mediante votación de los representantes de las 32 Comunidades de Aguas que la componen.
    En la jornada, se reeligió a tres de los actuales directores, manteniendo así la conformación del Directorio integrado por Máximo Correa, Fernando Soto, Herman Parada, Omar Albornoz, Jaime Venegas, Emilio Sarah y Alfonso Rodríguez, quienes continuarán liderando la administración del Embalse Bullileo y la implementación de proyectos para el beneficio de toda la organización.
    Asimismo, la Asamblea aprobó el valor de la cuota anual por acción de agua, que se fijó en $22.300 pesos, y se validaron los balances y presupuestos presentados para el período. También se designaron a los nuevos Revisores de Cuentas y Ministros de Fe para los usuarios con más de 20 mil acciones, en el marco de una gestión transparente y participativa. En esta línea, fueron electos como revisores Raquel Retamal y Maicol Romero, este último presidente del canal Municipal, quien destacó el trabajo conjunto con el Directorio y la buena conducción de la organización.
    “El Directorio ha hecho un buen trabajo y esta ratificación demuestra que vamos en la dirección correcta. Estamos contentos de seguir avanzando con transparencia y compromiso”, señaló Romero.
    Por su parte, Máximo Correa, ratificado como director, expresó su satisfacción: “Es un tremendo orgullo, porque esto es lo que me gusta. Estoy feliz por la confianza y porque seguimos trabajando con un equipo que conoce profundamente el sistema de riego. Vamos a continuar haciendo las cosas bien”.
    TEMPORADA HÍDRICA EN DÉFICIT
    Uno de los temas más relevantes de la Asamblea fue la proyección hídrica para la temporada, que actualmente enfrenta un déficit del 36% en comparación con los registros históricos. A la fecha, el Embalse Bullileo aún no alcanza su capacidad total, lo que genera preocupación entre los regantes.
    El presidente del Directorio, Máximo Correa, fue enfático: “sabemos que vienen tiempos difíciles, pero no es la primera vez que enfrentamos escasez. Tenemos que cuidar el agua y redoblar los esfuerzos para seguir adelante”.
    Desde el canal Municipal de Parral, su dirigente también manifestó inquietud, diciendo que “estamos en plena producción de remolacha y porotos, así que el llamado es a usar bien el agua y tomar medidas preventivas ante esta situación. Esperamos que las lluvias de primavera alivien el panorama”.
    La JVRL continúa trabajando en favor de una gestión eficiente, participativa y sustentable del recurso hídrico, reafirmando su compromiso con los agricultores y el desarrollo productivo de la cuenca del Longaví.

    Freddy Mora | Imprimir | 132

    Otras noticias

    Expo Chile Agrícola 2025 abordará ejes clave para el sector silvoagropecuario con foco en Inteligencia Artificial
    Expo Chile Agrícola 2025 abordará ejes clave para el sector silvoagropecuario…
    Agricultores se capacitan en eficiencia de equipos de riego
    Agricultores se capacitan en eficiencia de equipos de riego
    INDAP y CORMA establecieron convenio de colaboración para potenciar desarrollo de pequeños productores del Maule
    INDAP y CORMA establecieron convenio de colaboración para potenciar desarrollo…
    Feriantes de Parral se adjudican proyecto de Sercotec para mejorar sus condiciones de trabajo
    Feriantes de Parral se adjudican proyecto de Sercotec para mejorar sus…
    Fiesta de la Virgen del Carmen Campesina de Nirivilo: Un Encuentro de Fe, Tradición y Comunidad
    Fiesta de la Virgen del Carmen Campesina de Nirivilo: Un Encuentro de Fe,…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para