Social 29-07-2023

Región del Maule celebró sus 430 años

La actividad fue organizada por el Gobierno Regional del Maule y encabezada por la Gobernadora Regional Cristina Bravo, quien entregó la condecoración al mérito, también la condecoración Poeta Pablo Neruda y Cardenal Raúl Silva Henríquez.

El Gobierno Regional del Maule, encabezó la ceremonia del “Día de la Región del Maule”, en donde se conmemora 430 años desde que Capitán Diego de Rojas fue entronizado Corregidor del Maule. La fecha fue instaurado el año 1992 a solicitud del entonces Consejero Regional de Linares, Manuel Francisco Mesa Seco, para que cada 30 de julio se recordara esa fecha del año 1593.

En la actividad comenzó con un desfile cívico militar en la Alameda de Talca, para luego realizar la ceremonia que se llevó a cabo en el Teatro Regional del Maule, se entregó la “Condecoración al Mérito”, y las personas fueron postuladas por la comunidad, para luego llegar en formato de terna al Consejo Regional. En Curicó se eligió al motociclista Carlos González, en Talca a la folclorista Matilde Martínez, en Linares Luis Concha y en Cauquenes Benito Mancilla.

“Yo quiero agradecer a todas las instituciones que participaron en este desfile, cuando junto los consejeros y consejeras regionales que me acompañan pensamos en el Día de la Región quisimos incorporar un desfile con todas las fuerzas vivas que forman parte no solo de la Región del Maule, sino también de nuestro país y en el aniversario 430 queremos reforzar el compromiso del trabajo conjunto con el delegado Regional, con los treinta alcaldes y alcaldesas, con los consejeros y consejeras regionales, concejales y por sobre todo las cosas con las organizaciones de la sociedad civil, Quiero agradecer también a los parlamentario que también nos acompaña hoy día, a los distintos jefes de servicios y nos ayudan a darle vida a la Región del Maule”, indicó Cristina Bravo, Gobernadora Regional.

El Delegado Regional del Maule, Humberto Aqueveque agregó, "estamos muy contentos de conmemorar 430 años como región, en una época que ha sido bastante difícil, hace un mes tuvimos una catástrofe importante, en donde muchas maulinas y muchos maulinos siguen sufriendo y hoy estamos conmemorando también ese proceso, porque somos una región resiliente, que sabe ponerse de pie cuando ha sido afectada por la inclemencia del tiempo

Además, se entregó la condecoración “Poeta Pablo Neruda” de manera póstuma a la mártir de Carabineros Rita Olivares, y la Condecoración Cardenal Raúl Silva Henríquez al Bombero Insigne Reinaldo Lavín al Hermano Guido Gossens por su defensa en los derechos humanos.

“El compromiso con los derechos humanos ha sido muy importante y por lo mismo siento mucho orgullo, ya que la condecoración que me dieron desde el Gobierno Regional es del Cardenal Silva Henríquez, quien nos inspiró a todos en la lucha de los derechos humanos”, manifestó el Hermano Guido Gossens.

Los maulinos eligieron

Y la Conmemoración al Mérito Región del Maule fue elegida por la comunidad, quien dio a conocer sus nombres de cada provincia, “ahora me doy cuenta, que la gente si apoya mucho al deporte, y yo le agradezco a las personas de la provincia de Curicó, yo seguiré entrenando para representarlos de la mejor manera”, añadió Carlos González, deportista de la comuna de Romeral.

Matilde Martínez de la comuna de Constitución fue destacada por su gran labor como folclorista y profesora, “estoy agradecida de las personas que me eligieron, siempre me ha gustado mucho traspasar mis conocimientos, a los niños, jóvenes, y también a los adultos mayores”.

“Lo principal es ser de piel y siempre ayudar a las personas sin esperar nada a cambio, porque queremos seguir trabajando por Linares, yo soy muy cercano y tal vez por eso me eligieron, pero quiero agradecerle a todo el mundo”, manifestó Luis Concha, Servidor Público de Linares.

Benito Mancilla vive en Pelluhue y la provincia de Cauquenes lo eligió como la conmemoración al mérito región del Maule, “estoy muy contento por la comunidad de Pelluhue, yo fui el primer alcalde elegido en democracia en la comuna, y hasta el día de hoy la gente sigue queriéndome mucho, pero lo principal es que siempre estaré dispuesto a ayudar a quien me lo pida”.