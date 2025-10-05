Social 05-10-2025

Región del Maule: Discapacitados de curso Sence participan de pasantía en Viña Aresti

- El grupo que se capacita en “Servicios de Recepción en Establecimientos de Alojamiento Turístico” conoció la historia y detalles de la empresa que representa un gran atractivo por sus productos y entorno.



Una visita guiada a modo de pasantía a la Viña Aresti de Río Claro efectuó un grupo de personas con discapacidad que pertenecen al curso de capacitación SENCE “Servicios de Recepción en Establecimientos de Alojamiento Turístico”, que se desarrolla en la comuna de Molina.

El director regional de SENCE Maule, Oscar Morales, quien acompañó a la delegación, destacó la relevancia que tiene para los alumnos vivir en terreno la capacitación, sobre todo si se trata de personas que se dedicarán al turismo, “por ello agradecemos a la Viña Aresti por su buena disposición y también felicitamos al organismo técnico por llevar a cabo esta iniciativa, la cual esperamos se siga replicando”, apuntó.

Se trata de una propuesta innovadora respecto a la capacitación que efectúa el organismo técnico Crea Capacita, y que tiene por objetivo “que los alumnos puedan acercarse a la realidad del sector de turismo. La idea es poder complementar las capacitaciones técnicas, las competencias transversales que ellos aprenden en este tipo de cursos, con la realidad que hay en la región, en este caso de viñas. Luego pretendemos extenderlo a otras áreas”, explicó Marta Barrios ejecutiva del Otec.

“Este curso tiene relación con que los alumnos puedan conocer tanto en lo teórico, pero también en el turismo es importante relatar, y ese relato se facilita cuando uno ve. Para nosotros es muy importante que conozcan el proceso administrativo y conozcan el concepto de hospitalidad, porque el lema es ‘al turista con cariño’, y estamos preparando personas para que sean anfitriones”, agregó el relator Pedro Guajardo.

Al respecto, Roberto Gaete, alumno que participó en esta visita, agradeció la oportunidad primero de ser parte de esta capacitación y también de conocer in situ la citada viña, ratificando “que es muy importante porque acá nos han dado a conocer valores, que nos llevarán a algunos mucho más lejos, porque nosotros vamos a traspasar estos conocimientos a otras personas”.

Finalmente, Enoc Contreras del departamento de ventas de la Viña Aresti, confirmó que por primera vez reciben la visita de un grupo con discapacidad, “lo que representa un desafío para nosotros, lo que ha sido muy gratificante, una muy linda experiencia”. No obstante, precisó que regularmente reciben visitas de turistas y personas que quieren conocer la viña para posteriormente comprar algunos productos que tienen a disposición en la sala de ventas. En este sentido, informó que la mayoría de la producción de vinos es exportada al extranjero.





